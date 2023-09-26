Лукашенко заборонив білорусам використовувати дрони

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Лукашенко заборонив білорусам використовувати дрони
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про заборону використання цивільними особами безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це повідомило БелТА. Тільки організації та індивідуальні підприємці матимуть змогу використовувати безпілотники в рамках професійної діяльності. Однак вони також зобов’язані дотримуватись встановлених указом вимог.

Юрособи, які бажають ввозити БПЛА до Білорусі, мають отримати відповідний дозвіл від департаменту з авіації Міністерства транспорту та комунікацій. Цей дозвіл буде основою для обліку таких безпілотників, що належать організаціям та підприємцям.

Крім того, указ передбачає створення автоматизованої інформаційної системи для державного обліку цивільних БПЛА, які перебувають у власності юридичних осіб або індивідуальних підприємців.

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  • 26.09.2023 06:42
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