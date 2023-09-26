Африканські країни шкодують про запрошення ПВК “Вагнер” на свою територію

В останні місяці представники міністерства оборони та збройних сил США провели бесіди з представниками кількох африканських країн, які кажуть про зростаюче розчарування в ПВК “Вагнер”.

Про це повідомило Foreign Policy. Зокрема, африканські представники пов’язують це з порушеннями прав людини та нападами на цивільних осіб.

Група “Вагнер” має значний вплив у Центральноафриканській Республіці, Малі, Лівії та направила радників до інших країн, включаючи Судан та Мозамбік.

Видання зауважило, що присутність російських найманців — це спосіб для Кремля розширити свій вплив в Африці під виглядом боротьби з тероризмом.

“До нас приходили представники країн і казали: “Ми не хочемо залежати від “Вагнера”. Ми бачимо проблеми у їхній присутності. Ми спостерігаємо зростання розуміння того, що це, щонайменьше, двосічний меч, але, в гіршому випадку, чистий негатив для країн, які дозволили “Вагнеру” бути присутніми”, – сказав високопоставлений представник міністерства оборони США.