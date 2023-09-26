Румунія засудила удар російських військ по припортовій інфраструктурі на Одещині

Румунія засудила удар російських військ по припортовій інфраструктурі на ОдещиніЧитати цю новину російською мовою
Міністерство національної оборони Румунії засудило російські війська через напад на припортову інфраструктуру на Одещині.
«Міноборони в режимі реального часу відстежувало повітряну обстановку поблизу державних кордонів під час російських атак на українські об’єкти та цивільну інфраструктуру. Ми рішуче засуджуємо ці необґрунтовані та незаконні атаки», – заявили у відомстві.
Через атаку постраждала поромна переправа, яка поєднує українську Орлівку з румунською Ісакчею. Це єдина поромна переправа через Дунай між двома країнами.
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- 26.09.2023 16:35
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