Румунія засудила удар російських військ по припортовій інфраструктурі на Одещині

Міністерство національної оборони Румунії засудило російські війська через напад на припортову інфраструктуру на Одещині.

«Міноборони в режимі реального часу відстежувало повітряну обстановку поблизу державних кордонів під час російських атак на українські об’єкти та цивільну інфраструктуру. Ми рішуче засуджуємо ці необґрунтовані та незаконні атаки», – заявили у відомстві.

Через атаку постраждала поромна переправа, яка поєднує українську Орлівку з румунською Ісакчею. Це єдина поромна переправа через Дунай між двома країнами.