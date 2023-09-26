Румунія засудила удар російських військ по припортовій інфраструктурі на Одещині

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Румунія засудила удар російських військ по припортовій інфраструктурі на Одещині
Міністерство національної оборони Румунії засудило російські війська через напад на припортову інфраструктуру на Одещині.

«Міноборони в режимі реального часу відстежувало повітряну обстановку поблизу державних кордонів під час російських атак на українські об’єкти та цивільну інфраструктуру. Ми рішуче засуджуємо ці необґрунтовані та незаконні атаки», – заявили у відомстві.

Через атаку постраждала поромна переправа, яка поєднує українську Орлівку з румунською Ісакчею. Це єдина поромна переправа через Дунай між двома країнами.

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  • 26.09.2023 16:35
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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