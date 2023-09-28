Лавров звинуватив Захід у руйнуванні територіальної цілісності України

Франція та Німеччина нібито зруйнували територіальну цілісність України, оскільки вони не мали наміру виконувати мінські угоди.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв’ю ТАСС.

«Коли відкрито співавтори [президента РФ] Володимира Путіна по мінським домовленостям визнали, що вони його, по суті справи, ввели в оману і зовсім не збиралися їх виконувати, саме вони зруйнували територіальну цілісність України, про яку вони так зараз постійно дбають», – сказав він

Лавров нагадав, що минулого року колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель та експрезидент Франції Франсуа Олланд заявили, що мінські угоди були «спробою дати час Україні».

На думку глави МЗС РФ, це було зроблено з метою “поповнення військових арсеналів українського режиму проти Російської Федерації”, а збереження територіальної цілісності України було суттю мінських угод.

«Територіальна цілісність відновлюється при наданні особливого статусу Донбасу – Луганській та Донецькій “народним республікам», – пояснив він.