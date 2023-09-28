Хунта Буркіна-Фасо заявила про спробу держперевороту

Військова хунта Буркіна-Фасо заявила у середу, що її служби безпеки та розвідки зірвали спробу державного перевороту.

Про це повідомило DW.

У заяві сказано, що заарештовано «офіцерів та інших ймовірних суб’єктів» за «спробу дестабілізації», але не уточнюється, хто імовірно причетний до цього. На даний момент затримано чотирьох людей.

У вівторок прихильники лідера хунти капітана Ібрагіма Траоре вийшли на вулиці столиці Уагадугу після заклику «захистити» його на тлі чуток про переворот у соціальних мережах.

Хунта в понеділок призупинила діяльність французького журналу новин Jeune Afrique за публікацію «неправдивого» повідомлення про напруженість у збройних силах Буркіна-Фасо.

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року Траоре захопив владу в іншої військової хунти, що стало другим переворотом у країні за вісім місяців.

Траоре скинув військовий режим підполковника Поля Анрі Сандаого Даміби, який сам скинув демократично обраного президента Роша Марка Каборе у січні 2022 року.