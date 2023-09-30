На Брянщині прогриміли вибухи: горить підстанція, зникла електрика

У селищі Погар Брянської області пролунало чотири вибухи. Дві — біля адміністративної будівлі, третій — у полі поряд із заправкою, і четвертий на електропідстанції. Там виникла пожежа.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Електрики немає щонайменше у чотирьох населених пунктах. Точної інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

Губернатор Богомаз заявив про атаку «українських терористів», підтвердив проблеми з електропостачанням та уточнив, що ніхто не постраждав.

Погар знаходиться за 30 кілометрів від держкордону.

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