На Брянщині прогриміли вибухи: горить підстанція, зникла електрика

Світ
30.09.2023 06:55
У селищі Погар Брянської області пролунало чотири вибухи. Дві — біля адміністративної будівлі, третій — у полі поряд із заправкою, і четвертий на електропідстанції. Там виникла пожежа.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Електрики немає щонайменше у чотирьох населених пунктах. Точної інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.
Губернатор Богомаз заявив про атаку «українських терористів», підтвердив проблеми з електропостачанням та уточнив, що ніхто не постраждав.
Погар знаходиться за 30 кілометрів від держкордону.
Киев
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