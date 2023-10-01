Погана новина для України: у Словаччині на виборах перемогла проросійська партія

На парламентських виборах у Словаччині перемогу отримала проросійська партія SMER-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо, який вів виборчу кампанію на проросійських нотках і категорично виступає проти надання Україні зброї.

Про це повідомило Радіо Свобода. Це, як вважають словацькі оглядачі, є «дуже поганою новиною» для України.

Після підрахунку голосів проросійська партія SMER-SD Роберта Фіцо отримує майже 23 відсотки голосів виборців. Її головний конкурент – ліберальна проукраїнська партія «Прогресивна Словаччина», яку очолює віцепрезидент Європарламенту Міхал Шимечка, набрала майже 18 відсотків.

Фіцо називає війну Росії проти України просто «конфліктом» і каже, що то не є «словацька справа» – мовляв, Словаччині байдуже щодо того конфлікту.

Він також категорично висловлювався проти постачань зброї Україні. «Жодного набою Україні» – ось його лінія в цьому питанні.

Він навіть проти транзиту зброї словацькою територією до України, хоча Словаччину й Україну зв’язуть залізниці й автошляхи.

Тут Фіцо вловив суспільний настрій – 69 відсотків словаків, згідно з опитуванням, проведеним раніше цього року, вважають, що поставки зброї Україні «провокують Росію».

Фіцо також проти антиросійських санкцій ЄС, кажучи, що вони завдають шкоди словацькій економіці. Фіцо різко виступає проти членства України в НАТО. Він закликає до мирних переговорів України й Росії вже зараз, стверджуючи, що Росія не піде все одного з окупованих територій України, зокрема, з Криму.

Перед виборами він також побачив в Україні «фашистів» і «нацистів»…