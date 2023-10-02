Туреччина завдала ударів на півночі Іраку після теракту в Анкарі

Світ
02.10.2023 07:48
Турецька армія завдала авіаударів по об'єктах Робочої партії Курдистану (РПК) на півночі Іраку, було знищено 20 об'єктів, в яких були цілі.
Про це повідомило Міноборони Туреччини.
«Авіаційні удари були завдані по об’єктах терористів у районах Метіна, Хакурк, Кандиль та Гара на півночі Іраку», – сказано в повідомленні.
Міноборони повідомило про атаку за кілька годин після того, як РПК взяла відповідальність за теракт в Анкарі та після того, як МВС Туреччини визначило одного з виконавців теракту як учасника РПК.
Киев
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