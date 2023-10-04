Как выбрать газовый генератор: основные преимущества и недостатки

Газовый генератор является устройством, которое может стать источником альтернативного питания для электроприборов и оборудования в случаях перебоев со светом.

Газовый генератор является устройством, которое может стать источником альтернативного питания для электроприборов и оборудования в случаях перебоев со светом. В качестве базового топлива газовый генератор - https://storgom.ua/gazovye-generatory задействует газ, природный или сжиженный. Агрегат может использоваться в рамках жилых помещений, в коммерческих зданиях, а также там, где нужно обеспечить энергией удаленные объекты. Также устройства данного вида хорошо зарекомендовали себя в системе основного электроснабжения, включаясь в автоматическом режиме при отсутствии подачи тока.

В чем преимущества газовых генераторов

Наиболее выгодными в плане финансов являются модели, подключаемые к магистральному трубопроводу. Такой формат дает возможность пользоваться газом в любое время суток. Относительным недостатком в этом случае можно считать необходимость оформления плана подключения к сети и получения разрешительной документации.

Другой тип газовых генераторов – газгольдер, предусматривающий работу от сжиженного газа, преимуществом которого является возможность для использования во время аварийных ситуаций. Автономность устройства в этом случае играет большую и важную роль. Вместе с тем, 1 кВт электроэнергии у таких генераторов будет стоить намного дороже по сравнению с магистральными.

Говоря о преимуществах обоих вариантов с точки зрения вида топлива, нужно отметить такие аспекты:

экологичность – в работе устройства выделяют намного меньше выхлопов по сравнению с бензиновыми моделями;

большой выбор – устройства можно найти от разных производителей;

топливная эффективность – как источник питания газ считается вполне доступным по цене;

комфорт использования – изделия могут функционировать там, где есть доступ к любому виду газа – нефтяного, био- или природного;

низкий уровень шума – газовые генераторы издают значительно меньше шума, нежели бензиновые аналоги, поэтому они допускают возможность применения в бытовых условиях;

надежность газовых генераторов – устройства обеспечивают высокий эксплуатационный ресурс без поломок и необходимости остановки для обслуживания.

Как выбрать газовый генератор правильно: на что следует обращать внимание?

Оценив все преимущества, и определившись с типом источника энергии, нужно также акцентировать внимание и на некоторые другие моменты в процессе выбора:

Мощность. Это самый главный показатель, обуславливающий эффективность работы аппарата. Перед покупкой обязательно нужно определиться с количеством и мощностью подключаемых к нему приборов, делая расчеты по специальной формуле. Обязательным условием является прибавление к полученному коэффициенту резервного запаса, который будет нужен для поддержания устройства в часы пиковых нагрузок.

Напряжение. В этом случае подразумевается подключение к однофазной или к трехфазной сети. В первом случае газовые генераторы используются для питания бытовых приборов, подразумевая напряжение 220В. Во втором случае устройства предназначены для промышленных предприятий, где есть установки с током 380В.

Тип стартера. В небольших устройствах обычно имеется ручной стартер в виде шнура. Второй вид предусматривает электронную систему зажигания, которая активируется поворотом ключа либо кнопкой. Более надежным и гарантирующим безопасность является ручной формат, но самым лучшим вариантом специалисты называют комбинированные модели.

Внешний вид – в кожухе или на раме. Наличие шумозащитного кожуха позволяет устанавливать газовые генераторы прямо на улице. Они не нуждаются в дополнительном оснащении, и легко выдерживают воздействие внешней среды.

Кроме того, профессиональные рекомендации по выбору предусматривают и учет режима работы генераторов. Обычно отмечаются два формата – основной и резервный. Основной предполагает постоянное энергоснабжение больших зданий и отдаленных объектов. Такие подстанции работают на двигателях с жидкостным охлаждением с рабочей нагрузкой на уровне 70-80%. Нередко подобные установки оснащаются автоматической подкачкой масла.

Резервный режим подойдет для дачного и коттеджного строительства и на объектах домашнего хозяйства. Такие устройства включаются только при отсутствии базовой электроэнергии, сразу принимая максимальную нагрузку.

Что касается цены на газовые генераторы, то она не намного больше, чем стоимость дизельных или бензиновых моделей. Но при этом стоит отметить меньшую себестоимость вырабатываемой энергии. При этом устройства данного вида обладают лучшей износостойкостью, поскольку газ не вызывает коррозийных процессов на металлических узлах и деталях.