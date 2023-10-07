Росіяни вдарили по Одесі “Оніксами”: є влучання

Вночі 7 жовтня росіяни атакували ракетами "Онікс" Одеську область, є влучання в будівлю пансіонату і зерносховище, пошкоджено будинки.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

«Ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу «Онікс», випущеними з берегового ракетного комплексу «Бастіон» в тимчасово окупованому Криму”, – сказано в повідомленні.

Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури.

Також повідомляється, що уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

«Інформації про постраждалих не надходило», – додають Сили оборони півдня.