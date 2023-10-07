Росіяни вдарили по Одесі “Оніксами”: є влучання

Росіяни вдарили по Одесі “Оніксами”: є влучанняЧитати цю новину російською мовою
Вночі 7 жовтня росіяни атакували ракетами "Онікс" Одеську область, є влучання в будівлю пансіонату і зерносховище, пошкоджено будинки.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
«Ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу «Онікс», випущеними з берегового ракетного комплексу «Бастіон» в тимчасово окупованому Криму”, – сказано в повідомленні.
Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури.
Також повідомляється, що уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.
«Інформації про постраждалих не надходило», – додають Сили оборони півдня.
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- 07.10.2023 06:48
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