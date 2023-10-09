Китай розпочав виробництво «невидимих» підводних човнів: використовує російські технології

Китай розпочинає виробництво нового покоління підводних човнів з ядерним озброєнням, які, як очікується, вперше створять проблему для США та союзників щодо їхнього відстеження.

Про це повідомило Reuters.

На думку аналітиків і регіональних аташе з питань оборони, з’являється все більше свідчень того, що Китай готовий ввести в дію свій підводний човен з балістичними ракетами Type 096 до кінця поточного десятиліття, причому прориву в забезпеченні безшумності частково сприяють російські технології.

Згідно з дослідженнями, що обговорювалися у травні на конференції у Військово-морському коледжі США та опубліковані в серпні Інститутом морських досліджень Китаю, за новими човнами буде набагато складніше стежити. На думку семи аналітиків і трьох військових аташе в Азії, цей висновок заслуговує на довіру.

«Тип 096 стане справжнім кошмаром. Їх буде дуже і дуже важко виявити», – сказав один із дослідників, підводник у відставці та аналітик військово-морської технічної розвідки Крістофер Карлсон.