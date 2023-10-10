ЗСУ просунулися в Запорізькій області та під Бахмутом

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ЗСУ просунулися в Запорізькій області та під Бахмутом
У понеділок українські війська продовжували наступ на тлі погіршення погодних умов і просунулися на заході Запорізької області та в районі Бахмута.

Про це йдеться в черговому зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

За повідомленням прессекретаря українського Генштабу та Таврійської групи військ Олександра Штупуна, українські війська досягли часткового успіху на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова), а також у районі Кліщиївки (5 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км) на південний захід від Бахмута).

Російські «військори» стверджують, що дощі погіршили видимість на півдні України, що ускладнює роботу російських та українських розвідувальних безпілотників. Крім того, один із блогерів стверджує, що бруд заважає руху гусеничної техніки.

Погодні умови, ймовірно, варіюються залежно від конкретних місць на лінії фронту, пише ISW, але загалом погода погіршується.

Прессекретар Східного угруповання військ України Ілля Євлаш повідомив, що через сильні дощі російські війська стали менше використовувати авіацію та безпілотники на напрямі Куп’янськ-Лиман.

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  • 10.10.2023 06:41
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