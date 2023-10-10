ОАЕ попередили Сирію, щоб вона не втручалася у війну

Об'єднані Арабські Емірати попередили Сирію, щоб вона не втручалася у війну Ізраїлю з ХАМАС та не допускала атак на Ізраїль із сирійської території.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на два поінформовані джерела.

За їхніми словами, еміратська сторона надіслала свої послання високопоставленим сирійським чиновникам, а також поінформувала адміністрацію Байдена про контакти із сирійцями.

Один із представників ОАЕ заявив, що не обговорюватиме приватних дипломатичних бесід. Представництво Сирії при ООН не відповіло на прохання про коментар.

Деякі країни, у тому числі США, стурбовані тим, що війна може перекинутися на Ліван чи Сирію та перерости у регіональний конфлікт.

ОАЕ, які торік нормалізували відносини із Сирією та запросили президента країни Башара Асада відвідати Абу-Дабі, мають більший вплив на сирійський уряд, ніж більшість арабських країн регіону, зазначає Axios.

Емірати також підтримують тісні відносини з Ізраїлем після того, як у 2020 році країни підписали мирний договір у рамках угод, укладених за посередництвом тодішнього президента США Дональда Трампа.