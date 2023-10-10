Ізраїль назвав мету у війні проти ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю прагне до того, щоб до кінця війни бойовики руху ХАМАС не мали ніякого військового потенціалу.

Про це заявив в інтерв’ю CNN офіційний представник ЦАХАЛ Джонатан Конрікус.

За його словами, у міру посилення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС бойовики намагаються прорватися через південний кордон, щоб здійснити вилазки з метою вбивства мирних жителів та ізраїльських солдатів.

У відповідь на це армія наситила південний кордон військами і продовжує завдавати авіаударів, одночасно працюючи над відновленням своїх систем оборони, сказав Конрікус.

«Перед нами поставлене завдання придушити їх чи зробити так, щоб до кінця війни ХАМАС не мав жодного військового потенціалу. І це буде досягнуто. Що відбуватиметься на цьому шляху і як ми реалізовуватимемо це завдання, буде видно. Але на цьому етапі ми продовжуємо завдавати ударів з повітря. І є плани, звісно, щодо розширення цих дій. І війська, і резерви, і регулярні частини, зосереджені вздовж південного кордону, готові до виконання своїх завдань», – сказав полковник.