Данія передасть Україні винищувачі F-16 на початку наступного року

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив про можливість країни відправити в Україну перші винищувачі F-16 у першому кварталі наступного року.

Про це повідомляє BBN.

«Ми очікуємо, що у березні чи квітні ми зможемо передати Україні першу партію бойових літаків», – сказав чиновник.

При цьому глава Міноборони Данії зазначив, що для навчання українських пілотів буде потрібен певний час.

«Ми маємо зробити велику роботу, щоб українці могли їх експлуатувати», – заявив Поульсен.