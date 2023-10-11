Данія передасть Україні винищувачі F-16 на початку наступного року

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Данія передасть Україні винищувачі F-16 на початку наступного року
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив про можливість країни відправити в Україну перші винищувачі F-16 у першому кварталі наступного року.

Про це повідомляє BBN.

«Ми очікуємо, що у березні чи квітні ми зможемо передати Україні першу партію бойових літаків», – сказав чиновник.

При цьому глава Міноборони Данії зазначив, що для навчання українських пілотів буде потрібен певний час.

«Ми маємо зробити велику роботу, щоб українці могли їх експлуатувати», – заявив Поульсен.

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  • 11.10.2023 12:03
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