Сі Цзіньпін як миротворець на Близькому Сході: як Китай відреагував на війну між Ізраїлем та Газою

Читати цю новину російською мовою
Сі Цзіньпін як миротворець на Близькому Сході: як Китай відреагував на війну між Ізраїлем та Газою
Під час візиту президента Палестини Махмуда Аббаса до Пекіна у червні Китай пообіцяв докласти "китайську мудрість і китайську силу" для врегулювання давнього конфлікту між палестинцями та Ізраїлем.

Про це повідомило CNN.

Ця обіцянка, дана на тлі зближення між Іраном і Саудівською Аравією за посередництвом Пекіна, була сприйнята як прагнення Китаю розширити свій дипломатичний вплив на Близькому Сході – регіоні, де традиційно домінує влада США.

Пройшло кілька місяців, і пропозиція Пекіна виступити посередником у врегулюванні одного з найважчих конфліктів у світі піддається випробуванню новим спалахом війни між Ізраїлем і сектором Газа.

Досі реакція Китаю на цю кризу зводилася до заклику до стриманості з обох боків, без осуду ХАМАС за розгул насильства, яке призвело до вбивств мирних жителів та викрадення заручників, включаючи дітей та людей похилого віку.

Китайський лідер Сі Цзіньпін, який під час свого останнього візиту до регіону в грудні цього року проголосив ініціативу Пекіна щодо забезпечення безпеки на Близькому Сході як альтернативу системі, яку очолює США, досі не зробив жодних публічних заяв щодо конфлікту.

На думку експертів, така реакція може свідчити про обмеженість впливу Пекіна в регіоні, незважаючи на те, що офіційна пропаганда подає Китай як нового миротворця.

  • 0
  • 11.10.2023 13:39
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
13:39
Сі Цзіньпін як миротворець на Близькому Сході: як Китай відреагував на війну між Ізраїлем та Газою
Світ
12:03
Данія передасть Україні винищувачі F-16 на початку наступного року
Україна
11:33
Обзор казино Вбет
Світ
06:52
Ізраїль атакував будинок керівника військового крила ХАМАС
Україна
11:28
За увольнением Игоря Танцюры вероятно последует отставка руководства БЭБ и прокуроров Таркана, Стадника и Станкова из Офиса генпрокурора
Світ
07:57
Ізраїль назвав мету у війні проти ХАМАС
Світ
06:51
ОАЕ попередили Сирію, щоб вона не втручалася у війну
Україна
06:41
ЗСУ просунулися в Запорізькій області та під Бахмутом
Україна
18:02
Надавав пільгові кредити родичам Дмитра Медведєва – журналісти розповіли як Андрій Пишний знищував Ощадбанк
Світ
11:24
Китай розпочав виробництво «невидимих» підводних човнів: використовує російські технології
Світ
10:30
Ізраїль попросив США допомогти з ракетами для «Залізного куполу»
Світ
06:49
Ціни на нафту злетіли після нападу ХАМАСу на Ізраїль
Світ
06:38
Ізраїльські ВПС всю ніч завдавали ударів по сектору Газа
Світ
14:27
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Світ
10:16
Європа рекордно запаслася газом напередодні зими
Світ
08:11
Ізраїль завдав удари по 426 цілям у Газі: всю ніч не припинялися вибухи
Світ
13:01
Бойовики ХАМАС увійшли до ізраїльських міст: Нетаньяху заявив про війну та мобілізацію
Світ
07:00
У Молдові запобігли держперевороту: його готувала «команда Пригожина»
Україна
06:48
Росіяни вдарили по Одесі “Оніксами”: є влучання
Світ
14:07
Українські спецпризначенці провели спецоперацію в Судані проти ПВК “Вагнер”
Україна
12:13
Погрожує зброєю і вимагає гроші. Інспектор «Київблагоустрою» Олександр Григор’єв кошмарить бізнес
Світ
09:33
У Держдумі РФ заявили, що Coca-Cola скуповувала українських дітей
Україна
07:59
Росіяни вночі атакували порт на Дунаї: влучили в зерносховище
Україна
07:12
Вночі в Севастополі лунали вибухи: влада заявила про атаку морських дронів
Світ
14:52
Ігри з реальним дилером в онлайн-казино: пожвавлення азарту

Головне

Світ
07:57
Ізраїль назвав мету у війні проти ХАМАС
Україна
06:48
Росіяни вдарили по Одесі “Оніксами”: є влучання
Україна
07:59
Росіяни вночі атакували порт на Дунаї: влучили в зерносховище
Україна
08:04
Росіяни зранку завдали ракетного удару по Миколаєву
Світ
09:42
Нагірний Карабах припиняє існування: “президент” підписав указ
Україна
07:12
Може бути рекорд по збитих “шахедах”: росіяни масовано атакували Південь України
Світ
06:50
Суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у шахрайстві
Україна
14:05
Під час удару по штабу в Севастополі знищено командувача ЧФ РФ та ще 34 офіцери
Україна
07:01
Росіяни атакували ракетами та дронами порти на півдні України
Світ
15:01
У російському Курську – другий вибух за добу: вражено нафтопереробний завод
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Сі Цзіньпін як миротворець на Близькому Сході: як Китай відреагував на війну між Ізраїлем та Газою
Світ
11.10.2023 13:39
ТОР
Данія передасть Україні винищувачі F-16 на початку наступного року
Світ
11.10.2023 12:03
ТОР
Обзор казино Вбет
Україна
11.10.2023 11:33

Популярне

ТОР
За увольнением Игоря Танцюры вероятно последует отставка руководства БЭБ и прокуроров Таркана, Стадника и Станкова из Офиса генпрокурора
10.10.2023 11:28
ТОР
Обзор казино Вбет
11.10.2023 11:33
ТОР
Надавав пільгові кредити родичам Дмитра Медведєва – журналісти розповіли як Андрій Пишний знищував Ощадбанк
09.10.2023 18:02

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг