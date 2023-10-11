Сі Цзіньпін як миротворець на Близькому Сході: як Китай відреагував на війну між Ізраїлем та Газою

Під час візиту президента Палестини Махмуда Аббаса до Пекіна у червні Китай пообіцяв докласти "китайську мудрість і китайську силу" для врегулювання давнього конфлікту між палестинцями та Ізраїлем.

Про це повідомило CNN.

Ця обіцянка, дана на тлі зближення між Іраном і Саудівською Аравією за посередництвом Пекіна, була сприйнята як прагнення Китаю розширити свій дипломатичний вплив на Близькому Сході – регіоні, де традиційно домінує влада США.

Пройшло кілька місяців, і пропозиція Пекіна виступити посередником у врегулюванні одного з найважчих конфліктів у світі піддається випробуванню новим спалахом війни між Ізраїлем і сектором Газа.

Досі реакція Китаю на цю кризу зводилася до заклику до стриманості з обох боків, без осуду ХАМАС за розгул насильства, яке призвело до вбивств мирних жителів та викрадення заручників, включаючи дітей та людей похилого віку.

Китайський лідер Сі Цзіньпін, який під час свого останнього візиту до регіону в грудні цього року проголосив ініціативу Пекіна щодо забезпечення безпеки на Близькому Сході як альтернативу системі, яку очолює США, досі не зробив жодних публічних заяв щодо конфлікту.

На думку експертів, така реакція може свідчити про обмеженість впливу Пекіна в регіоні, незважаючи на те, що офіційна пропаганда подає Китай як нового миротворця.