Чиновниця Київської райадміністрації керувала Telegram-каналом Азарова

Колишньому премʼєр-міністру часів Януковича Миколі Азарову та двом його помічницям, одна з яких є посадовицею столичної райдержадміністрації, повідомили низку підозр.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Їм закидають заклики до повалення влади (ч. 2 ст. 109 КК), посягання на територіальну цілісність (ч. 2 ст. 110 КК) та виправдовування агресії росії (ч. 2 ст. 436-2 КК). Прокуратура також нагадує, що Азарову вже інкримінують державну зраду за погодження «Харківських угод»

За даними слідства, Азаров створив у Росії Telegram-канал, через який транслює російську пропаганду і антиукраїнські матеріали, а адмініструють його дві помічниці — діюча начальниця організаційного відділу в столичній райдержадміністрації і колишня співробітниця цієї ж РДА, яка вже виїхала до росії.

Помічниці, стверджують у прокуратурі, не тільки адміністрували канал, але й вели сторінку Азарова у забороненій соцмережі «ВКонтакте», а також організовували його інтервʼю та коментарі російським ЗМІ.

Чинній посадовиці РДА повідомили про підозру у Києві. Колишньому премʼєр-міністру та іншій спільниці — заочно. Щодо першої вирішується питання про обрання запобіжного заходу.