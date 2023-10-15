Ізраїль переніс вторгнення до Гази через погоду

Вторгнення ізраїльської армії до Гази спочатку планувалося на вихідні, але було відкладено на кілька днів через хмарність, яка б ускладнила ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечувати прикриття наземних військ з повітря.

Про це повідомило The New York Times із посиланням на офіцерів армії Ізраїлю.

Військові ще не оголосили офіційно про вторгнення в Газу, але підтвердили, що в п’ятницю в сектор на короткий час увійшли розвідувальні групи, а ізраїльські війська підвищують готовність до наземної війни.

Вважається, що десятки тисяч бойовиків ХАМАС засіли в сотнях кілометрів підземних тунелів і бункерів під містом Газа та прилеглими до нього районами північної частини міста. Ізраїльське військове керівництво очікує, що ХАМАС спробує завадити їхньому просуванню, підриваючи деякі з цих тунелів, коли ізраїльтяни опиняться над ними, а також мінімуючи дороги та будівлі.

За словами трьох ізраїльських офіцерів, для полегшення дій військовослужбовців правила застосування зброї були пом’якшені, що дозволяє солдатам проводити менше перевірок, перш ніж стріляти у ймовірних противників.

Крім того, у зв’язку з масштабними руйнуваннями в секторі Газа, спричиненими недавніми авіаударами Ізраїлю, останніми днями військовослужбовці пройшли додаткову підготовку, яка допоможе їм вести бойові дії у зруйнованому міському середовищі.