Україну вночі масовано атакували «шахеди»

Під ранок 16 жовтня Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на кілька областей України, пізніше відбій повітряної тривоги було дано по всіх областях.

Перед цим Повітряні сили України повідомляли про стрілянину ППО по «шахедах» у районах Хмельницького та Старокостянтинова на заході, Кропивницького у центрі та Миргорода у східній частині країни, що на Полтавщині.

Крім того, Повітряні сили попереджали про ракету, що летить на Миргород (там розташована українська авіабаза).

Інформації про наслідки нальоту поки що немає.