Особливим відносинам між Ізраїлем і Росією прийшов кінець: Нетаньяху та Путін більше не спілкуються

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Особливим відносинам між Ізраїлем і Росією прийшов кінець: Нетаньяху та Путін більше не спілкуються
Після атаки ХАМАС та реакції на це президента РФ Володимира Путіна Росія втратила "тендітний зв'язок" з Ізраїлем, і тепер співпраця між двома країнами припинилася.

Про це повідомила американська газета Wall Street Journal.

Ізраїль та Росія продовжували підтримувати відносини навіть після вторгнення Путіна до України. Єрусалим також відмовився надавати Києву військову допомогу, незважаючи на тиск Заходу.

Однак після терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль Путін став одним із небагатьох світових лідерів, які не висловили співчуття прем’єр-міністру Біньямину Нетаньяху. Москва офіційно не засудила напад ХАМАС.

Це поклало край відносинам між Єрусалимом і Кремлем, що свідчить про «більш масштабний тектонічний зсув у ролі Росії на Близькому Сході» після того, як Путін розпочав війну в Україні, стверджує газета.

Навпаки, у пошуках зброї та союзників для свого невдалого вторгнення Росія змінила відносини з головним ворогом Ізраїлю – Іраном, з яким вона тепер обмінюється зброєю, та почала зміцнювати зв’язки з арабськими країнами.

Крім того, Кремль має внутрішні причини вітати війну далеко від своїх кордонів, оскільки вона відволікає увагу від внутрішніх проблем Росії і невдач на фронті у війні проти України, йдеться в статті.

Вперше Путін відреагував на війну в Ізраїлі 10 жовтня, назвавши її «яскравим прикладом провалу політики США», які нібито «не врахували інтереси палестинського народу» під час створення палестинської держави.

11 жовтня російський диктатор закликав Ізраїль і ХАМАС «мінімізувати або звести до нуля» втрати серед мирного населення, а 13 жовтня з аналогічним закликом виступило МЗС РФ.

14 жовтня палестинське бойове угруповання ХАМАС привітало позицію Володимира Путіна та «невпинні зусилля» Росії в контексті війни з Ізраїлем.

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  • 16.10.2023 07:00
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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