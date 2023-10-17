Удари по російських аеродромах в Бердянську та Луганську: Повітряні сили розкрили подробиці

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Удари по російських аеродромах в Бердянську та Луганську: Повітряні сили розкрили подробиці
ЗСУ вночі нанесли удари по російським військовим аеродромам в Бердянську та Луганську, де окупанти тримали гелікоптери та тактичну авіацію.

Про це розповів спікер Командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, на цих аеродромах базуються ворожі вертольоти, які працюють близько до лінії бойового зіткнення. Вони за допомогою протитанкових керованих ракет можуть уражати військову техніку ЗСУ.

Ігнат додав, що військове командування РФ намагається захистити всі важливі для себе об’єкти за допомогою достатньої кількості ППО, проте противнику це «не завжди вдається».

При цьому представник ПС не став називати тип озброєнь, яке було використано цієї ночі для успішних ударів по цілях на аеродромах Луганська та Бердянська. А також не розкрив – що саме там було знищено.

«Але зрештою ураження такої техніки як вертольоти противника, які він використовує – Ка-52, Мі-24 – безумовно, що це добре для нас. Тому що вертольоти разом із тактичною авіацією постійно працюють на фронті та на передній лінії», – наголосив полковник.

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  • 17.10.2023 12:04
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