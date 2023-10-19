У Відні відбулася прем’єра фільму «Табір мужності» про біженок з Маріуполя

У столиці Австрії відбулася прем’єра короткометражки «Табір мужності» про дівчинку Мілану з Маріуполя та її бабусю Ольги, чиї життя скалічила російська війна.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, показ документальної стрічки, яка з 15 жовтня доступна на стримінговій платформі Netflix, відбувся в ресторані GRND у присутності представників української громади та дипломатів.

Фільму, знятий режисером Максом Лоу, розповідає про життя двох українських біженок – дівчинки Мілани та її бабусі Ольгу – у літньому гірському таборі в австрійських Альпах. Табір для психологічної реабілітації постраждалих від війни українських родин було організовано фондом Mountain Seed Foundation (MSF), заснованим колишнім американським морпіхом Нейтаном Шмідтом та українкою Іриною Приходько.

У Відні пройшла прем’єра фільму «Табір мужності» про вражені війною українські родини / Фото: Василь Короткий, Укрінформ «Ми дуже раді, що американський режисер Макс Лоу, відзняв фільм про наш табір та Мілану з Ольгою. Він зробив цю історію відомою, адже стрічка виходить на Netflix, і це дуже важливо – ми не хочемо, щоб забували про Україну і про війну, що триває зараз в нашій країні», – сказала в коментарі кореспонденту агентства Ірина Приходько після презентації «Табору мужності».

За її словами, ідея проведення літніх таборів у горах в реабілітаційних цілях належить другу їхньої родини, колишньому морпіху США Нейтану Шмідту. Учасник війни в Іраку стикнувся з сильним постравматичним стресовим розладом, подолати який йому вдалося за допомогою гір та скелелазіння.

«Ми з чоловіком організовували відпочинок в Австрії для дітей загиблих учасників АТО у 2019 році, коли тільки-но сюди приїхали. Потім родина Нейтана, з якою ми дружимо, і які раніше жили в Україні, вирішила підтримати цю ідею та спільно заснувати фонд для допомоги українським сім’ям, передусім дітям, які постраждали від російської агресії. Це було у 2021 році, а в 2022-му почалося повномасштабне вторгнення РФ, і місія нашого фонду стала ще більш нагальною та важливою», – зазначила Приходько.

Читайте також: Австрія виділить €40 мільйонів на відновлення в Україні та МолдовіДля участі у літньому таборі в австрійських Альпах торік було запрошено сім’ї вимушених переселенців з найбільш постраждалих регіонів. «Це були родини з Маріуполя, які пережили облогу міста, з Харкова, який перебував під постійними обстрілами, та Бучі, які зазнали російської окупації. У двох сімей з Дніпра війна забрала рідних. Тобто ми шукали тих, кому дійсно потрібна психологічна допомога і хто має сильну травму. Скелелазіння та підкорення вершин дозволяє перебороти страх та вселити впевненість у себе. Окрім того, у нашому таборі працює волонтером кваліфікований психолог – професор Єльського університету Аміт Орен, який допомагає учасникам в лікуванні їхніх душ», – розповіла співзасновниця MSF.

За її словами, знайомство з маленькою Міланою та її бабусею Ольгою з Маріуполя відбулося під час одного із заходів арттерапії від MSF у Братиславі, і саме тоді їх було запрошено до табору в Альпах. Згодом організатори дізналися детальніше про їхню історію: Мілана втратила маму (а Ольга – доньку) під час російського обстрілу з «Градів» мікрорайону «Східний» 24 січня 2015 року. Трирічна на той час дівчинка опинилася під завалами, і її дивом було врятовано. Однак вона втратила ніжку і, переживши кілька страшних операцій, наново вчилася ходити. У 2018 році київський стрітарт-художник Саша Корбан створив її портрет на багатоповерхівці у Маріуполі, але після окупації міста у 2022 році мурал «Мілана» був знищений росіянами.

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Вона додала, що 2023 року участь у літньому таборі в горах узяли 29 родини загиблих українських воїнів. Також знову були запрошені Мілана з бабусею. «Ми побачили, що цього разу у Мілани вже більше впевненості в собі, вона переборює себе і свій страх, і ми раді цьому прогресу», – зазначила співзасновниця MSF.

На прем’єру у Відні запросили головних героїнь, які зараз мешкають у Братиславі. «Фільм вийшов дуже чутливим. Дивовижний режисер, який дуже відчуває людський біль. І те, що він відтворив у цьому фільмі про нас – це дуже дорого коштує. Ми також дуже дякуємо фонду, який дійсно став для нас великою родиною. Світ не без добрих людей, як у нас кажуть в Україні. Але ви – найщиріші, і навчила нас бути мужніми та сміливими», – сказала пані Ольга після показу стрічки.

Подивитися «Табір мужності» можна на Netflix за посиланням.