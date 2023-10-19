У Відні відбулася прем’єра фільму «Табір мужності» про біженок з Маріуполя

Читати цю новину російською мовою
У Відні відбулася прем’єра фільму «Табір мужності» про біженок з Маріуполя
У столиці Австрії відбулася прем'єра короткометражки "Табір мужності" про дівчинку Мілану з Маріуполя та її бабусю Ольги, чиї життя скалічила російська війна.
У столиці Австрії відбулася прем’єра короткометражки «Табір мужності» про дівчинку Мілану з Маріуполя та її бабусю Ольги, чиї життя скалічила російська війна.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, показ документальної стрічки, яка з 15 жовтня доступна на стримінговій платформі Netflix, відбувся в ресторані GRND у присутності представників української громади та дипломатів.

Фільму, знятий режисером Максом Лоу, розповідає про життя двох українських біженок – дівчинки Мілани та її бабусі Ольгу – у літньому гірському таборі в австрійських Альпах. Табір для психологічної реабілітації постраждалих від війни українських родин було організовано фондом Mountain Seed Foundation (MSF), заснованим колишнім американським морпіхом Нейтаном Шмідтом та українкою Іриною Приходько.

У Відні пройшла прем’єра фільму «Табір мужності» про вражені війною українські родини / Фото: Василь Короткий, Укрінформ «Ми дуже раді, що американський режисер Макс Лоу, відзняв фільм про наш табір та Мілану з Ольгою. Він зробив цю історію відомою, адже стрічка виходить на Netflix, і це дуже важливо – ми не хочемо, щоб забували про Україну і про війну, що триває зараз в нашій країні», – сказала в коментарі кореспонденту агентства Ірина Приходько після презентації «Табору мужності».

За її словами, ідея проведення літніх таборів у горах в реабілітаційних цілях належить другу їхньої родини, колишньому морпіху США Нейтану Шмідту. Учасник війни в Іраку стикнувся з сильним постравматичним стресовим розладом, подолати який йому вдалося за допомогою гір та скелелазіння.

«Ми з чоловіком організовували відпочинок в Австрії для дітей загиблих учасників АТО у 2019 році, коли тільки-но сюди приїхали. Потім родина Нейтана, з якою ми дружимо, і які раніше жили в Україні, вирішила підтримати цю ідею та спільно заснувати фонд для допомоги українським сім’ям, передусім дітям, які постраждали від російської агресії. Це було у 2021 році, а в 2022-му почалося повномасштабне вторгнення РФ, і місія нашого фонду стала ще більш нагальною та важливою», – зазначила Приходько.

Читайте також: Австрія виділить €40 мільйонів на відновлення в Україні та МолдовіДля участі у літньому таборі в австрійських Альпах торік було запрошено сім’ї вимушених переселенців з найбільш постраждалих регіонів. «Це були родини з Маріуполя, які пережили облогу міста, з Харкова, який перебував під постійними обстрілами, та Бучі, які зазнали російської окупації. У двох сімей з Дніпра війна забрала рідних. Тобто ми шукали тих, кому дійсно потрібна психологічна допомога і хто має сильну травму. Скелелазіння та підкорення вершин дозволяє перебороти страх та вселити впевненість у себе. Окрім того, у нашому таборі працює волонтером кваліфікований психолог – професор Єльського університету Аміт Орен, який допомагає учасникам в лікуванні їхніх душ», – розповіла співзасновниця MSF.

За її словами, знайомство з маленькою Міланою та її бабусею Ольгою з Маріуполя відбулося під час одного із заходів арттерапії від MSF у Братиславі, і саме тоді їх було запрошено до табору в Альпах. Згодом організатори дізналися детальніше про їхню історію: Мілана втратила маму (а Ольга – доньку) під час російського обстрілу з «Градів» мікрорайону «Східний» 24 січня 2015 року. Трирічна на той час дівчинка опинилася під завалами, і її дивом було врятовано. Однак вона втратила ніжку і, переживши кілька страшних операцій, наново вчилася ходити. У 2018 році київський стрітарт-художник Саша Корбан створив її портрет на багатоповерхівці у Маріуполі, але після окупації міста у 2022 році мурал «Мілана» був знищений росіянами.

Читайте також: Замість муралу «Мілана» в Маріуполі намалювали російський триколор«І коли ми розповіли цю історію Максу Лоу, це його дуже вразило та зацікавило, тому що він сам мав схожу травму, втративши батька. І він приїхав у наш табір зробити фільм, історію про Мілану та її трагедію», – сказала Приходько.

Вона додала, що 2023 року участь у літньому таборі в горах узяли 29 родини загиблих українських воїнів. Також знову були запрошені Мілана з бабусею. «Ми побачили, що цього разу у Мілани вже більше впевненості в собі, вона переборює себе і свій страх, і ми раді цьому прогресу», – зазначила співзасновниця MSF.

На прем’єру у Відні запросили головних героїнь, які зараз мешкають у Братиславі. «Фільм вийшов дуже чутливим. Дивовижний режисер, який дуже відчуває людський біль. І те, що він відтворив у цьому фільмі про нас – це дуже дорого коштує. Ми також дуже дякуємо фонду, який дійсно став для нас великою родиною. Світ не без добрих людей, як у нас кажуть в Україні. Але ви – найщиріші, і навчила нас бути мужніми та сміливими», – сказала пані Ольга після показу стрічки.

Подивитися «Табір мужності» можна на Netflix за посиланням.

Источник: ukrinform.ua

  • 0
  • 19.10.2023 10:41

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
10:41
У Відні відбулася прем’єра фільму «Табір мужності» про біженок з Маріуполя
Світ
10:38
Как реализовать свой стартап и не сдаться на старте
Світ
10:34
Как играть в Sweet Bonanza на деньги?
Світ
10:00
Центральний пульт пожежної охорони: що це?
Україна
06:18
Росіяни випустили шість ракет по Запоріжжю: влучили в багатоповерхівку, є загиблі
Україна
12:04
Удари по російських аеродромах в Бердянську та Луганську: Повітряні сили розкрили подробиці
Україна
10:09
Крим уночі атакували безпілотники
Україна
09:36
5 причин скористатися послугами адвоката
Світ
07:00
Особливим відносинам між Ізраїлем і Росією прийшов кінець: Нетаньяху та Путін більше не спілкуються
Україна
06:36
Україну вночі масовано атакували «шахеди»
Світ
09:49
Ізраїль переніс вторгнення до Гази через погоду
Світ
09:33
Іран попередив Ізраїль, що втрутиться у війну в разі наземної операції у Газі
Україна
09:17
Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо
Україна
08:05
Наступ росіян на Авдіївку провалюється
Світ
09:49
Ізраїль закликав мільйон цивільних залишити Газу протягом 24 годин перед початком наземної операції
Україна
17:12
Вследствие войны в Украине появилось большое количество людей с инвалидностью, число которых будет расти с каждым днем, – нардеп
Україна
17:04
Чиновниця Київської райадміністрації керувала Telegram-каналом Азарова
16:47
МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії
Світ
09:46
Ізраїльська армія завдає ударів по мережі тунелів ХАМАС
Україна
07:32
Росіяни пішли в наступ під Авдіївкою: хочуть оточити місто
Україна
21:36
Игорь Мосийчук: Западные партнеры Украины ждут, когда у нас начнется борьба с коррупцией
Світ
13:39
Сі Цзіньпін як миротворець на Близькому Сході: як Китай відреагував на війну між Ізраїлем та Газою
Світ
12:03
Данія передасть Україні винищувачі F-16 на початку наступного року
Україна
11:33
Обзор казино Вбет
Світ
06:52
Ізраїль атакував будинок керівника військового крила ХАМАС

Головне

Україна
06:36
Україну вночі масовано атакували «шахеди»
Україна
09:17
Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині: що відомо
Світ
07:57
Ізраїль назвав мету у війні проти ХАМАС
Україна
06:48
Росіяни вдарили по Одесі “Оніксами”: є влучання
Україна
07:59
Росіяни вночі атакували порт на Дунаї: влучили в зерносховище
Україна
08:04
Росіяни зранку завдали ракетного удару по Миколаєву
Світ
09:42
Нагірний Карабах припиняє існування: “президент” підписав указ
Україна
07:12
Може бути рекорд по збитих “шахедах”: росіяни масовано атакували Південь України
Світ
06:50
Суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у шахрайстві
Україна
14:05
Під час удару по штабу в Севастополі знищено командувача ЧФ РФ та ще 34 офіцери
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У Відні відбулася прем’єра фільму «Табір мужності» про біженок з Маріуполя
Україна
19.10.2023 10:41
ТОР
Как реализовать свой стартап и не сдаться на старте
Світ
19.10.2023 10:38
ТОР
Как играть в Sweet Bonanza на деньги?
Світ
19.10.2023 10:34

Популярне

ТОР
Удари по російських аеродромах в Бердянську та Луганську: Повітряні сили розкрили подробиці
17.10.2023 12:04
ТОР
Росіяни випустили шість ракет по Запоріжжю: влучили в багатоповерхівку, є загиблі
18.10.2023 06:18
ТОР
Центральний пульт пожежної охорони: що це?
18.10.2023 10:00

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг