Байден: ми не можемо допустити перемоги ХАМАС та Путіна

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Байден: ми не можемо допустити перемоги ХАМАС та Путіна
Президент США Джо Байден звернувся до американців з поясненням, чому він просить Конгрес США виділити мільярди доларів на допомогу Ізраїлю та Україні.

«Ми не можемо допустити і не допустимо, щоб такі терористи, як ХАМАС і такі тирани, як Путін, перемогли», – сказав Байден.

За словами лідера США, який поставив ХАМАС і Путіна в один ряд, і ті, й інший хочуть знищити сусідню демократичну країну, і саме цього Сполучені Штати зобов’язані не допустити, оскільки, як і раніше, є великою нацією і маяком свободи та демократії для всього світу.

Байден також додав, що запит на надання мільярдів доларів на військову допомогу Україні, Ізраїлю та іншим союзникам США він передасть до Конгресу вже завтра.

За даними американської преси, Україні буде призначено 60 зі 100 мільярдів, а Ізраїлю — 14 мільярдів.

«Це розумна інвестиція, дивіденди з якою у вигляді безпеки Америка отримуватиме поколіннями. Вона допоможе вберегти американських військових. Вона допоможе нам побудувати для наших дітей та онуків світ, який буде безпечнішим, мирнішим і процвітаючим», – сказав Байден.

Президент США підкреслив, що техніка, зброя та боєприпаси йдуть зі складів американської армії — а гроші підуть на поповнення цих запасів, тобто американським виробникам озброєнь і боєприпасів.

«Коли терористи не розплачуються за терор, коли диктатори не розплачуються за агресію, вони несуть ще більше за хаос, смерть і агресію. Вони продовжують діяти, і ціна та загрози для Америки та всього світу продовжують зростати. Тож якщо ми не зупинимо Путіна з його жагою до влади та прагненням контролювати Україну, він не обмежиться однією лише Україною», – пояснив американський лідер.

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  • 20.10.2023 06:10
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