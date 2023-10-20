Удар по аеродромах у Бердянську та Луганську створив серйозні проблеми для армії РФ

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Удар по аеродромах у Бердянську та Луганську створив серйозні проблеми для армії РФ
Успішні українські атаки на гелікоптерні бази стають серйозною проблемою для російської армії.

Про це сказано у свіжому зведенні британської розвідки.

У Бердянську на окупованому півдні України останнім часом, як зазначають у британській розвідці, було знищено дев’ять російських ударних гелікоптерів. При цьому сам Бердянськ є для ЗС РФ важливою базою для операцій на південному фронті.

«У разі підтвердження ці втрати, швидше за все, вплинуть на здатність Росії захищати цю лінію фронту та вести подальші наступальні дії», – йдеться у зведенні.

Крім того, аналітики стверджують, що російські військові 17 жовтня втратили п’ять гелікоптерів у Луганську. За попередніми даними, це було перше застосування переданих Києву американських ракет ATACMS.

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  • 20.10.2023 12:13
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