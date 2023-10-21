США та ЄС тиснуть на Ізраїль, щоб відкласти початок наземної операції в Газі

Уряди США та Європи чинять тиск на Ізраїль, щоб той відклав наземну операцію в секторі Газа.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, таким чином вони сподіваються виграти час для таємних переговорів через Катар і домогтися звільнення заручників, які утримуються ХАМАС.

Переговори з представниками ХАМАС, визнаного терористичною організацією у США та Євросоюзі, є делікатним процесом та можуть провалитися, попереджають джерела Bloomberg.

За їхніми даними, деякі сигнали говорять про те, що угруповання може погодитися звільнити принаймні деяких захоплених під час нападу два тижні тому цивільних осіб, не вимагаючи від Ізраїлю натомість звільнення полонених.

Агентство Reuters повідомило, що президент США Джо Байден у п’ятницю відповів ствердно на запитання, чи слід Ізраїлю відкласти наземну операцію, доки більше заручників не буде звільнено. Пізніше воно ж із посиланням на Білий дім повідомило, що Джо Байден, як виявилося, не почув питання.