Риють тунелі: під Авдіївкою росіяни застосували нову тактику

Під Авдіївкою росіяни почали застосовувати нову тактику — риють тунелі, щоб непомітно підібратися до позицій ЗСУ.

Про використання російськими військовими тунелів виданню Wall Street Journal розповів боєць 110-ї бригади ЗСУ.

Росіяни прорили тунель завдовжки близько 100 метрів та з’явилися поблизу позицій ЗСУ, але українці вчасно помітили ворога та змусили його відступити. За словами військового, під час бою росіяни втратили близько п’яти осіб убитими, поранених було ще більше.

110-та бригада ЗСУ воює безпосередньо в Авдіївці. На південно-східному напрямку росіяни намагаються просуватися до міської промзони, але їм удалося пройти лише кілька сотень метрів, наголосив боєць бригади.