Блогера Домбровського викрив його товариш та забрав собі розкручений ютуб-канал

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Блогера Домбровського викрив його товариш та забрав собі розкручений ютуб-канал
Канал “Одесит Домбровський” більше не має жодного стосунку до головного персонажа цього медіа-майданчика Стаса Домбровського. Замість блогера в ефірі з’явився його найближчий соратник Євген Гавриленко.

Канал “Одесит Домбровський” більше не має жодного стосунку до головного персонажа цього медіа-майданчика Стаса Домбровського. Замість блогера в ефірі з’явився його найближчий соратник Євген Гавриленко. За його словами, це був спільний проект, але Стас почав використовувати його для заробітку на так званих медійних війнах.

Гавриленко ніколи не був публічною особою та багато років працював з Домбровським, знаходячись в тіні. Але нещодавно Гавриленко вирішив вийти в ефір та розповісти, чим насправді займався Домбровський.

“За концепцією, наш канал був про одеситів, про мешканців міста і про тих, хто грабує місто, про корупціонерів. Але потім почалася участь в міжособистих війнах, в яких люди готові платити гроші за медійну підтримку. Канал розвивався, суми зростали”, – розповів Гавриленко.

В такий спосіб канал приносив дохід протягом кількох років, за словами Євгена. Але після початку повномасштабного вторгнення та втечі Домбровського за кордон замовники втратили до нього інтерес. Пересидіти важкі для України часи Домбровський вирішив в Швейцарії.

“Швейцарських виплат в 1200 євро йому катастрофічно не вистачало на всю родину. Тому він вигадав нову схему для заробітків. Очорнити людини, дочекатися реакції, отримати гроші – видалити ролик”, – Гавриленко має безліч роликів, яких вже немає на каналі, бо вони були видалені після отримання грошей.

Під час свого камінг-ауту на каналі Гавриленко назвав і основних замовників, на яких працював Домбровський, і також про його співпрацю з автором акції “Спіймай баригу” Єгором Левченко.

“Наша роль в акції була напряму пов’язана з медійністю, реклама, висвітлення новин, також вона була мені була близька щодо моїх внутрішніх переконань. Як будь-який рекламний ресурс, ми брали гроші за свою роботу, це була фіксована щомісячна сума, зарплата в розмірі 15 000 доларів”

Незважаючи на те, що у Домбровського нарешті з’явився постійний і непоганий заробіток на цілком легальній та офіційній справі, він продовжував позичати гроші. Сім з половиною тисяч доларів він і досі винен Євгенові Гавриленку. Але компаньон не захотів більше працювати з Домбровським і заявив, що справа зовсім не в грошах.

“Декілька днів тому я прийняв для себе важке рішення закінчити роботу зі Стасом, віддав йому всі доступи до соцмереж, при тому, що я все це створював. Після чого він мене підставив. Вчора в прямому ефірі він погрожував мені, моїй родині в надії на те, що я зміню своє рішення”.

Також Євген Гавриленко оприлюднив на каналі співпрацю Домбровського з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм та втікачем Іллею Ківой. Та покинув Домбровського, забравши таки всі паролі від розкрученого каналу та соцмереж. Наразі там поки що залишаються ролики про мандри Стаса Домбровського, відзняті Євгеном Гавриленком, та останнє відео вийшло під назвою “Одесит Домбровський – ЗАКРИТИЙ”

Одессит Домбровский – ЗАКРЫТ! – YouTube

Источник: bagnet.org

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  • 23.10.2023 22:16

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