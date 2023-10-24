Вночі в Севастополі пролунали вибухи: окупанти заявили про підводну атаку

Вночі 24 жовтня в окупованому Севастополі пролунали вибухи, окупанти заявили про можливу "підводну атаку".

Губернатор Михайло Розважаєв повідомив про можливу підводну атаку.

«Гучні звуки – це на зовнішньому рейді – Чорноморський флот відбиває можливу атаку підводних диверсійних сил і засобів противника», – написав він у Telegram.

Телеграм-канал Кримський вітер повідомив про гучні вибухи о 3:35 і 3:40 в Севастополі, а також про звуки стрілянини.

За інформацією видання, «нібито росППО в Севастополі намагається збити безпілотник».