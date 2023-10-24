Вночі в Севастополі пролунали вибухи: окупанти заявили про підводну атаку

Вночі в Севастополі пролунали вибухи: окупанти заявили про підводну атакуЧитати цю новину російською мовою
Вночі 24 жовтня в окупованому Севастополі пролунали вибухи, окупанти заявили про можливу "підводну атаку".
Губернатор Михайло Розважаєв повідомив про можливу підводну атаку.
«Гучні звуки – це на зовнішньому рейді – Чорноморський флот відбиває можливу атаку підводних диверсійних сил і засобів противника», – написав він у Telegram.
Телеграм-канал Кримський вітер повідомив про гучні вибухи о 3:35 і 3:40 в Севастополі, а також про звуки стрілянини.
За інформацією видання, «нібито росППО в Севастополі намагається збити безпілотник».
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- 24.10.2023 07:23
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