Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю співпрацювати з США

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив у середу, що Китай готовий до співпраці зі США, оскільки обидві сторони долають свої розбіжності та спільно працюють над вирішенням глобальних проблем.

Про це повідомило Reuters із посиланням на китайські державні ЗМІ.

Чи зможуть США та Китай знайти «правильний» шлях до порозуміння, матиме вирішальне значення для всього світу, сказав Сі.

Заклик лідера КНР до більш стабільних двосторонніх відносин, які, за його словами, мають будуватися на принципах «взаємної поваги, мирного співіснування та безпрограшної співпраці», пролунав перед ключовим візитом міністра закордонних справ Ван І до Вашингтона наприкінці цього тижня.

Поїздка вищого китайського дипломата, яка триватиме з четверга до суботи, стане найвищим рівнем особистого спілкування перед очікуваною зустріччю президента США Джо Байдена та Сі у Сан-Франциско на листопадовому саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).