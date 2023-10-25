Нетаньягу хоче відкласти наземну операцію в Газі: названо причини

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу планує відкласти наступальну операцію в секторі Газа, оскільки вважає, що ЦАХАЛ не готовий.

Про це повідомило Axios.

“Нетаньягу, незважаючи на політичний тиск, що підганяє діяти проти ХАМАС, завжди уникав ризику. Він дещо скептично ставиться до військових планів Ізраїлю — і йому потрібен час”, – йдеться у публікації.

Крім того, президент США Джо Байден також наполягає на ретельнішій підготовці до операції, до спільного невдоволення ізраїльських генералів — які тільки й чекають на наказ уряду.

Байден хоче, щоб ізраїльське вторгнення було більше схоже на Мосул 2016 року, а не на Фаллуджу у 2004 році. Ось чому він надіслав тризіркового генерал-лейтенанта морської піхоти Джеймса Глінна, ветерана Мосула, щоб консультувати ізраїльтян з питань військового планування, кажуть американські чиновники.