У Китаї помер колишній прем’єр-міністр

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У Китаї помер колишній прем’єр-міністр
Колишній прем'єр Держради КНР Лі Кецян помер від серцевого нападу через кілька місяців після звільнення з посади другої особи країни. Йому було 68 років.

Про це повідомило Bloomberg.

За десятиліття керівництва другою за величиною економікою світу Лі набув репутації людини з народу, яка представляла більш ліберальну економічну концепцію і вважала пріоритетним завданням ліквідацію розриву в добробуті населення країни.

Його вплив був ослаблений внаслідок розширення повноважень голови КНР Сі Цзіньпіна, який посилив контроль над урядом, у тому числі над економікою.

Політик був на відпочинку в Шанхаї, в ніч на п’ятницю він помер від серцевого нападу, повідомило центральне китайське телебачення.

Лі Кецян був прем’єром максимально можливих два терміни по п’ять років — з 2013 по 2023 роки. Його змінив Лі Цян, висунутий лідером Китаю Сі Цзіньпіном, якого раніше вперше в історії країни переобрали на третій термін.

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  • 27.10.2023 08:34
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