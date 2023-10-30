Банк «Південний» підтримав розвиток економічної освіти

Мета програми – максимально доступно та корисно інтегрувати практичні кейси та знання фахівців банку до вже існуючого освітнього процесу університету. Це допоможе студентам розширити свій кругозір і здобути професійні знання, які стануть ключем до їх кар’єрного зростання.

Банк вже підготував теми про особливості роботи бізнесу під час війни, управління фінансами та даними, аналіз і оцінку бізнесу, ризик-менеджмент тощо, про які фахівці розповідатимуть протягом освітнього року.

А для того, щоби студенти Економічного факультету мали змогу отримувати нові знання незважаючи на можливі відключення світла, банк облаштує енергонезалежний майданчик – академік-хаб, в якому можна буде навчатися і просто проводити час із одногрупниками та викладачами.

В банку впевнені, що допомога університетам під час війни – це запорука майбутнього стабільного забезпечення економіки новими підготовленими фахівцями, яких сьогодні потребує ринок. За умов масового відтоку кадрів та викликів розвитку, які постануть перед Україною після перемоги, підтримка освіти сьогодні стане вагомим внеском у майбутній розвиток.

Про банк:

Банк «Південний» – один із лідерів фінансового ринку України, який посідає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів.

Власники банку Південний заснували його у 1993 році і вже 30 років банк – надійний фінансовий партнер для приватних клієнтів та бізнесу. В банку Південний акціонери Юрій Родін і Марк Беккер мають частки 41,5% та 21,9% відповідно. Репутація банку підтверджується довірою топового портфелю клієнтів.

За визначенням Національного банку України, «Південний» п’ятий рік поспіль входить до категорії системно важливих банків.