Кредит для молоді: доступність будь-яких покупок

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Кредит для молоді: доступність будь-яких покупок
Більшість банків охоче надає кредити людям, які мають вік старше 25 років.

Більшість банків охоче надає кредити людям, які мають вік старше 25 років. На їхню думку, такі отримувачі позики більш відповідальні через свою зрілість. Проте часто після здобуття вищої освіти вже у 21–22 роки молодь хоче здійснити значні покупки, які допоможуть розвивати власну справу. Саме для людей такого віку існує молодіжний кредит, який допомагає втілити плани.

Наприклад, багато хто хоче придбати автомобіль для певних видів заробітку або провести ремонт власного житла та купити нові меблі. Є й ті, хто доволі рано заводить сім’ю та дітей, а для життя необхідні комфортні умови. Кредит у цьому допоможе.

На що можна витратити молодіжний кредит від IdeaBank?

Більшість фінансових установ проводить перевірки платоспроможності клієнтів, особливо якщо їхній вік молодий. Для IdeaBank головне — щоб отримувач позики був відповідальним та вносив частку за кредитом у вказаний в договорі період.

При цьому позику можна витратити на будь-які потреби. Серед найбільш популярних із них:

  • додаткове навчання чи проходження курсів;

  • отримання водійського посвідчення;

  • покупка автомобіля;

  • ремонт житла;

  • лікування;

  • відпочинок і т. ін.

Одні представники молоді потребують коштів для покращення власних умов, а інші хочуть започаткувати власну справу, в чому їм допоможе молодіжний кредит. Наприклад, придбати якісне комп’ютерне обладнання для роботи з дизайном, проведення прямих трансляцій, надання уроків онлайн.

Зазвичай саме цілеспрямовані представники молоді більш відповідально ставляться до взятих на себе фінансових зобов’язань. Вони хочуть стати фінансово успішними, мають план власних дій для досягнення мети, проводять попередні розрахунки.

Оформлення кредиту за хвилини

В XXI столітті не варто витрачати час на оформлення кредиту. Клієнти IdeaBank можуть подати заявку в онлайн-режимі. Достатньо заповнити заявку на сайті, щоб представник банку розглянув її та оголосив попереднє рішення про надання коштів. Між поданням запиту та відповіддю — лічені хвилини: клієнт отримує рішення у вигляді повідомлення на телефон.

У заявці потрібно лише вказати ІПН, щоб представник банку дізнався про попередню кредитну історію позичальника. Отримати молодіжний кредит можна з 21 року.

Якщо заявка про надання позики схвалена фінансовою установою, залишається тільки вибрати найближче відділення, підписати договір та отримати кошти. З документів знадобляться тільки паспорт та ідентифікаційний код особи.

Источник: Власти.нет

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  • 30.10.2023 15:43

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