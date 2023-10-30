5 трендових жіночих кофт цього сезону, які зроблять ваш образ особливим

Доповнювати та оновлювати свій гардероб красивими й потрібними речами – важливий процес.

Це не просто примхи, а необізнаність, щоб мати завжди гарний вигляд та справляти приємне враження на оточуючих. Пропонуємо оглянути кілька варіантів образів, які дозволяють сформувати трендові кофти жіночі, щоб ви змогли приглянутись і обрати щось новеньке для себе. А обрати можна на сайті виробника дизайнерських та стильних речей за посиланням https://onebyone.ua/kofti.

Чорний боді як елемент карколомних образів

Універсальний і базовий одяг – це основа усіх нарядів сучасної жінки. Боді можна впевнено називати саме базовим видом жіночих кофт. Він дає безліч можливостей у створенні цікавих та вражаючих образів, адже поєднується з різними речами.

Воно стає альтернативою топу і блузі, його варто обрати, тому що:

вдало підкреслює жіночу фігуру і допомагає коригувати її;

прилягає по тілу й не сковує рухів, при цьому не витягує складок при наявності лишніх кілограмів;

чудово й практично дозволяє відчувати себе у холодну пору, захищає від протягів;

ефектно комбінується у стилізовані образи різних напрямків.

До прикладу, виробник OneByOne пропонує елегантний боді чорного кольору з глибоким вирізом і довгими рукавами. Така модель джинсами, спортивними чи брючними штанами, спідниці короткі та довгі. Будь-який формат одягу буде доречним, як спортивний характер стилізації, так і смарт-кежуал. Щодо взуття, то тут також немає обмежень – буде вдало пасувати з туфлями на підборах, кросівки чи масивні черевики.

Чорний колір боді робить його універсальним та ідеальним у поєднанні з речами всіх кольорів, яскравими чи стриманими і класичними, з прикрашеними принтами й візерунками, картатими, смугастими тощо. Фантастично виглядає чорний боді з барвистою помаранчевих відтінків спідницею довгого вільного чи приталеного фасону, а поверх сірий піджак. В такому наряді ви будете виглядати перфектно в осінній сезон в будь-яких обставинах.

Лонгсліви для вашого комфорту і зручності

Така кофтинка жіноча як лонгслів – це практичний варіант одягу на повсякденне використання або й для вечірніх коктейльних образів. Переважно це кофти приталені з подовженими рукавами, хоча й вільні фасони також створюються виробниками. Вони базові у гардеробі та навіть можуть слугувати елементами капсульних гардеробів будь-якої пори року.

OneByOne пропонує різні моделі, серед яких лонгслів білого кольору Time for romance. Оригінальна та мила кофтинка, яка прекрасно виглядатиме в дуеті з джинсами. Поверх сміливо можна одягати картаті сорочки, щоб створювати ковбойський та зручний наряд.

Окрім цього є також на сайті унікальні лонгсліви в сітку. Виглядає достоту стильно та вражаюче. Тут можна купити кофти жіночі недорого і експериментувати та створювати наряди в різних цікавих варіаціях.

Осінні светри для створення затишних образів

Смугасті светри виглядають затишно, і цілком гідні того, щоб їх вже вважати класичним одягом для осінньої пори. Якщо ви бажаєте купити жіночу кофту від виробника, якісну та в стильну смужку, вам точно слід заглянути в каталог OneByOne. Тут є прекрасний светр-поло бежевого кольору в білу смужку.

Кому слід обрати светр у смужку? Тут є кілька порад:

горизонтальні смужки візуально збільшують фігуру, тому їх не варто обирати жінкам з пишними формами;

бежевий светр у білу смужку гарно комбінується з джинсовими матеріалами – спідницями чи джинсами, якщо ви таке носите, це точно ваш варіант;

якщо ви маєте в гардеробі бежеве пальто чи плануєте його придбати, ця кофтинка також буде вдало поєднуватись з ним.

Хоча й з речами інших кольорів цей светр-поло також буде доречним, головне, щоб них та верхній одяг були однотонними і не перевантажувати образ іншими візерунками чи принтами.

Смугастий тільник – твоя сміливість у простоті

Для тих, хто в пошуку цікавих речей в свій гардероб, OneByOne пропонує стильні кофти жіночі сучасних моделей. Це трендові та модні вироби, зокрема як тільник чорного кольору в білу смужку з сріблястим напиленням.

Ця кофтина виготовлена з в’язаного трикотажу, у вільному крої. Така особлива деталь оздоблення як металеве сріблясте напилення додає тільнику легкого ефекту сяйва, а це особливий тренд цього сезону.

З цією оригінальною смугастою кофтою жінка може виглядати:

по-діловому, якщо підібрати під тільник класичні штани;

романтично та легко, якщо одягати під неї коротеньку спідничку;

спортивно та повсякденно, якщо робити поєднання зі спортивними штанами;

романтично та святково, якщо обрати до тільника однотонну приталену спідницю, можна з ефектною розрізом.

Можна створювати досить різноманітні обрали за характером і стилем, бути цікавою та стильною при різних життєвих подіях. Головне правило – них має бути однотонним, щоб не перенавантажувати образ, та з високою талією. Адже це дуже «смачно» і гарно виглядає, коли тільник заправлений під штани чи спідницю і прослідковується лінія талії під вільним фасоном кофти.

Гольфи – як милі та прості бази для стилізації образів

Гольфи – це прості з виду кофти для жінок, але які дозволяють створювати масу цікавих комбінацій. Особливо якщо це гольф сірого кольору Feel me від OneByOne. Елегантний, стриманий, ефектно підкреслює форми фігури. Зшитий з якісної бавовняної тканини та додаванням еластичну задля створення пружності виробу. Дизайн передбачає витончений чорний принт зліва під груддю, що додає особливої родзинки у загальну картинку. Також є акцентний комірець стійка.

Такий предмет гардероба впишеться ідеально в будь-яку капсулу з найрізноманітнішим стилем. Проте пропонуємо вам створити з цим гольфом вражаючий кежуал образ, додавши до нього чорні шкіряні штани. Підійде впевненим та діловим жінкам, які бажають залишати після себе позитивне враження.

Водолазки приталені відмінно виглядають в мінімалістському стилі, і дають величезні можливості. Гольф прилеглий до тіла доповнюється сорочками, піджаками та тренчами.

Це завжди свіжо, та будуть створювати луки, котрі ставатимуть абсолютним хітом вашого гардероба. Взуття доречно брати масивне, з великими підошвами, щоб додати візуальних об’ємів до приталеного верху.

Проте не варто обмежувати цей гольф лише темними кольорами одягу, адже його потенціал дозволяє підбирати під нього і яскраві речі, і спортивний одяг, і будь-які інші напрямки стилю. Все залежить тільки від вашої фантазії та іміджевих вподобань.

Це лише кілька популярних фасонів з асортименту продукції OneByOne, які вони створюють за модними тенденціями. На сайті виробника можна купити кофту жіночу на різний смак – є класичні та екзотичні дизайни, повсякденні та святкові варіанти, прості та унікальні фасони. Вибір великий, і все це якісна продукція з високими стандартами створення та тестування. Обирай стильне, та будь завжди неповторною у прояві себе через свій одяг. З OneByOne – це точно можливо, і ти знайдеш тут чимало особливих речей, які допоможуть тобі створити нові образи на цей сезон.