Предмети одноразового використання: Давайте дотримуватись інструкцій

Твердосплавні бори, алмазні бори, поліри типу Енхенс, навіть оптрагейти – в наших клініках люблять повторно використовувати все. Пояснюємо, чому це краще не робити

Скоріше за все, в вашій клініці бори – багаторазовий інструмент, який стерилізується і використовується до тих пір, поки алмазної крихти не залишиться і він взагалі перестане різати. Те саме можна сказати і про інші бори і ротаційні інструменти в терапевтичній і ортопедичній стоматології. Часто повторно використовують роторозширювачі OptraGate. В бюджетних закладах можна зустріти повторне використання файлів – ну, добре хоч, що голки залишаються завжди одноразовими.

Предмети одноразового використання називаються так не просто так. Хоча використання їх більше одного разу після стерилізації може бути спокусливим, є вагома причина, чому цього не можна робити: це є порушенням інструкцій виробника з використання. А також може дуже, дуже серйозно зашкодити репутації вашої клініки, рівно як і її фінансовому становищу.

Чи існує економія чи вигода?

Одноразові інструменти та предмети дійсно можуть здатися марнотратством і дороговизною для вашої стоматологічної практики, зокрема якщо мова йде про бори стоматологічні або полірувальні головки. Стоматологія, тим не менш, як і будь-яка галузь медицини, не любить зайвої економії на здоров’ї пацієнтів.

І дійсно, економія коштів і зменшення побутових відходів від повторного використання таких речей після обробки та стерилізації є міфом – вона не перекриває той серйозний ризик інфікування, який може виникнути, якщо навіть крихітна кількість бактерій зможе пережити автоклав.

Існують конкретні рекомендації щодо правильного використання і утилізації одноразових речей в стоматології. Проблема в тому, що не всі дотримуються цих рекомендацій. Використовуючи одноразові предмети більше одного разу, стоматологи ризикують порушити базові процедури профілактики перехресного інфікування в клініці.

У деяких випадках може знадобитися частіші тренінги, щоб переконатися, що всі ваші стоматологи в клініці добре знають інструкції до кожного одноразового виробу і розуміють, наскільки важливим є дотримання цих інструкцій для контролю та профілактики інфекцій.

Чому профілактика інфекцій так важлива?

Якщо ви працюєте в стоматологічній галузі, ви, безсумнівно, знаєте про ризик інфікування, який можуть нести навіть найпростіші стоматологічні процедури. Тому ви та інші стоматологи робите все можливе, щоб унеможливити передачу інфекційних агентів у вашій клініці, а отже, зробити перехресну інфекцію рідкісним явищем. Так, поширення інфекції трапляється рідко – але трапляється, про що свідчить невпинна централізована статистика МОЗ, зокрема по тим інфекціям, які передаються трансмісивно.

Отже, помилки є – і їх слід мінімізовувати. Звісно, в Україні пацієнти дуже і дуже нечасто проводять відповідні процедури і розслідування, щоб для суду(!) з клінікою дізнатись джерело свого інфікування. Але це не значить, що профілактикою інфекцій слід зневажати. Інфекційний контроль має вирішальне значення для захисту пацієнтів під час лікування в стоматологічному кабінеті. У деяких випадках інфекційний контроль може бути питанням життя і смерті.

Дослідження показали, що, хоча це трапляється рідко, недостатній догляд і інфекційний захист можуть призвести до інфекції, яка може безпосередньо спричинити смерть пацієнта. Подальші дослідження показують, що нинішнього багажу знань про запобігання перехресному інфікуванню все ще може бути недостатньо. Саме тому інфекційний контроль має бути головним пріоритетом у протоколі клініки, щоб зменшити ризик для життя пацієнтів, стоматологів і благополуччя клініки.

Чому не варто використовувати одноразові речі двічі

Пристрої, інструменти, предмети одноразового використання – усе це можна використовувати лише на одному пацієнті. Після вилучення з упаковки та використання на пацієнті обладнання втрачає свою придатність. Одноразові вироби не призначені для очищення чи стерилізації, а отже, їх використання з метою зменшення відходів чи витрат не повинно навіть розглядатися. Однак на деяких предметах на упаковці може не бути зазначено, що вони призначені лише для одноразового використання, але їх слід вважати одноразовими, якщо немає інструкцій з переробки.

Деякі з найпоширеніших предметів одноразового використання, такі як стоматологічні бори, марля, голки для шприців, леза скальпелів, слиновідсмоктувачі, чітко зазначені як такі, що можуть бути використані лише один раз. Спитайте себе – чому ви завжди використаєте голку чи відсмоктувач лише один раз, а бор декілька разів, хоч у них однакові інструкції? Лише через фіктивну економію грошей?

Одноразові предмети (окрім борів) необхідно утилізувати після одноразового використання, оскільки вони не витримують впливу високих температур або миючих засобів, які зазвичай використовуються для стерилізації в стоматологічному кабінеті. Цілісність пристроїв не буде збережена після першого використання, а це означає, що навіть якщо вони ще напівпридатні до використання, вони не є настільки ефективними, як мали б бути.

Водночас, бори здатні витримати умови автоклаву – але це не значить, що вони повністю стерилізуються! І дійсно, якщо подивитись на мікрофотографії поверхні алмазного бору, то стає очевидним, що усі з усіх заглибини мікрорельєфу неможливо дістати органічні залишки. Детальніше – далі.

Дебати про бори

Стоматологічні бори вже багато років є предметом дискусій у сфері інфекційного контролю, а останнім часом вони стали особливо актуальними. Багато стоматологів вважають, що бори можна використовувати повторно, тоді як інші переконані, що вони є одноразовими. Утилізація борів після одного використання – це правильний шлях, якщо ви серйозно ставитеся до інфекційного контролю.

Ризик перехресного інфікування між пацієнтами значно вищий, якщо бор використовується у різних порожнинах рота. Крім того, їх очищення та стерилізація займає багато часу, тому, по суті, стерилізація та повторне використання борів призводить до більших витрат, ніж просто купівля нового бору. Використання свіжих одноразових борів також зменшує ризик судового позову і пошкодження репутації клініки внаслідок інфікування пацієнта, не кажучи вже про загальну ефективність препарування цим бором!

Одне з відкриттів, пов’язаних зі стоматологічними борами, полягає в тому, що на цих інструментах можуть залишатися бактерії навіть після повторної обробки. Оскільки інфекційний контроль значною мірою залежить від повного знищення біологічного навантаження між використанням, стоматологічні бори завжди повинні належати до категорії одноразових. Дослідження показали, що до 5% усіх стерилізованих борів містять бактеріальні забруднення навіть після завершення повного циклу.

Використання борів більше одного разу не лише наражає на небезпеку пацієнтів, але й може піддавати працівників невиправданому ризику. Коли працівники миють ці інструменти перед стерилізацією вручну, підвищується ризик нещасного випадку. Вони також ризикують заразитися збудником інфекції, просто виконуючи свою роботу.

Необхідно дотримуватися інструкції з використання

Інструкції щодо безпечного використання одноразових предметів не є рекомендаціями; вони не написані для того, щоб допомогти компаніям-виробникам продавати більше продукції. Вони існують тому, що інфекційний контроль повинен бути головним пріоритетом, коли мова йде про стоматологію.

Власники клінік зобов’язані забезпечити дотримання інструкцій з експлуатації одноразових виробів. Це зобов’язання стосується як їхніх пацієнтів, так і їхнього персоналу. Інфекційний контроль – це те, до чого кожен у стоматологічній галузі повинен ставитися серйозно, і коли одноразові предмети застосовуються повторно, щоб зменшити кількість відходів або заощадити гроші, то в кінцевому підсумку це не виправдовує себе. Захистіть своїх пацієнтів, команду і клініку, дотримуючись інструкцій щодо одноразових матеріалів.