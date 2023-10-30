3 трендовых перехода TikTok, которые вам нужно попробовать

Далее расскажем, как добавить переходы в ваши видео самостоятельно или с помощью приложений для Тик Тока, и какие из них стоит использовать прямо сейчас.

Что такое видеопереходы?

Это эффекты, которые создают плавное и гармоничное переключение от одного клипа к другому в видео, как это делается в фильмах и на телевидении. Благодаря переходам ролик получается динамичным, красивым и живым. Самое главное: это заставляет людей дольше смотреть ваши видео в TikTok, что алгоритм вознаграждает значительно большим охватом.

Видеопереходы для TikTok в VJump app – это просто, быстро и максимально качественно. Использование редактора видео для Тик Тока значительно облегчит задачу, и вам останется лишь генерировать идеи.

Предлагаем рассмотреть несколько чрезвычайно креативных переходов.

Переход с щелчком пальца

Расположите телефон на устойчивой поверхности. Поставьте таймер в правой части экрана. Запишите начало и щелкните пальцами. После этого измените свое местоположение, одежду, макияж или что-нибудь еще для финального раскрытия. Снова включите таймер и установите его несколько секунд. Щелкните пальцами, как и раньше, и нажмите «V», чтобы перейти к редактированию или обратитесь к видеоредактору для Тик Тока. Не забудьте сохранить настоящий звук щелчка для более реалистичного эффекта.

Другая альтернатива привязке – смахивание рукой. Просто проведите рукой от одного конца экрана к другому.

Переход с толчком головой

По сравнению с переходом щелчком пальца, это немного сложнее. При этом камеру нужно держать, и таймер настраивать нет необходимости.

Нажмите на запись и запечатлейте несколько секунд себя. Опустите голову и одновременно поднимите телефон. Убедитесь, что ваш последний кадр – это макушка вашей головы. Остановите запись и приготовьтесь к финальному откровению. Нажмите на съемку. Обязательно начните с макушки головы, потяните руку вниз и раскройте свой новый образ, подняв лицо вверх. Нажмите на V и перейдите на страницу редактирования. Обратите внимание, что ваш первый и последний кадры должны находиться на макушке вашей головы.

Метод перехода головой имеет несколько альтернатив. Например, вы можете перекинуть волосы в камеру или похлопать по локонам ладонью. Цель состоит в том, чтобы обеспечить правильное прикрытие вашей камеры между дублями. Этот переход добавит уникальности вашему видео, потому что создается впечатление, будто видео снято под разными углами.

Перспективный переход

Еще один простой в освоении – перспективный переход.

Поместите камеру перед собой и начните снимать. Продолжая смотреть вперед, постепенно двигайте рукой. Посмотрите на камеру на мгновение и отвернитесь. Измените то, что вы хотите. Теперь снова запишите спереди и убедитесь, что ваша голова повернута в сторону. Теперь снова повернитесь и посмотрите вперед. Наконец, когда вы редактируете клипы и объедините их, убедитесь, что это выглядит как плавный поворот головы.

С перспективным переходом можно много экспериментировать. Создайте иллюзию нескольких камер, снимая сверху, снизу или вращая камеру. Если возможно, используйте штатив, чтобы держать телефон на месте.