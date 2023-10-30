3 трендовых перехода TikTok, которые вам нужно попробовать

3 трендовых перехода TikTok, которые вам нужно попробоватьЧитати цю новину російською мовою
Существует множество инструментов, которые помогут сделать ваш контент в Тик Токе увлекательным, а значит популярным. Один из них – применение переходов.
Далее расскажем, как добавить переходы в ваши видео самостоятельно или с помощью приложений для Тик Тока, и какие из них стоит использовать прямо сейчас.
Что такое видеопереходы?
Это эффекты, которые создают плавное и гармоничное переключение от одного клипа к другому в видео, как это делается в фильмах и на телевидении. Благодаря переходам ролик получается динамичным, красивым и живым. Самое главное: это заставляет людей дольше смотреть ваши видео в TikTok, что алгоритм вознаграждает значительно большим охватом.
Видеопереходы для TikTok в VJump app – это просто, быстро и максимально качественно. Использование редактора видео для Тик Тока значительно облегчит задачу, и вам останется лишь генерировать идеи.
Предлагаем рассмотреть несколько чрезвычайно креативных переходов.
Переход с щелчком пальца
- Расположите телефон на устойчивой поверхности.
- Поставьте таймер в правой части экрана.
- Запишите начало и щелкните пальцами.
- После этого измените свое местоположение, одежду, макияж или что-нибудь еще для финального раскрытия.
- Снова включите таймер и установите его несколько секунд.
- Щелкните пальцами, как и раньше, и нажмите «V», чтобы перейти к редактированию или обратитесь к видеоредактору для Тик Тока.
- Не забудьте сохранить настоящий звук щелчка для более реалистичного эффекта.
Другая альтернатива привязке – смахивание рукой. Просто проведите рукой от одного конца экрана к другому.
Переход с толчком головой
По сравнению с переходом щелчком пальца, это немного сложнее. При этом камеру нужно держать, и таймер настраивать нет необходимости.
- Нажмите на запись и запечатлейте несколько секунд себя.
- Опустите голову и одновременно поднимите телефон. Убедитесь, что ваш последний кадр – это макушка вашей головы.
- Остановите запись и приготовьтесь к финальному откровению.
- Нажмите на съемку. Обязательно начните с макушки головы, потяните руку вниз и раскройте свой новый образ, подняв лицо вверх.
- Нажмите на V и перейдите на страницу редактирования.
- Обратите внимание, что ваш первый и последний кадры должны находиться на макушке вашей головы.
Метод перехода головой имеет несколько альтернатив. Например, вы можете перекинуть волосы в камеру или похлопать по локонам ладонью. Цель состоит в том, чтобы обеспечить правильное прикрытие вашей камеры между дублями. Этот переход добавит уникальности вашему видео, потому что создается впечатление, будто видео снято под разными углами.
Перспективный переход
Еще один простой в освоении – перспективный переход.
- Поместите камеру перед собой и начните снимать. Продолжая смотреть вперед, постепенно двигайте рукой.
- Посмотрите на камеру на мгновение и отвернитесь.
- Измените то, что вы хотите. Теперь снова запишите спереди и убедитесь, что ваша голова повернута в сторону.
- Теперь снова повернитесь и посмотрите вперед.
- Наконец, когда вы редактируете клипы и объедините их, убедитесь, что это выглядит как плавный поворот головы.
С перспективным переходом можно много экспериментировать. Создайте иллюзию нескольких камер, снимая сверху, снизу или вращая камеру. Если возможно, используйте штатив, чтобы держать телефон на месте.
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- 30.10.2023 16:06
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