Ізраїль перейшов у повномасштабну стадію наземної операції – Нетаньяху

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Ізраїль перейшов у повномасштабну стадію наземної операції – Нетаньяху
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала третій етап війни проти терористичного угруповання ХАМАС у секторі Газа, що передбачає розширення сухопутної військової операції

Як повідомило DW, про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у понеділок, 30 жовтня.

«Ми у розпалі війни. Ми поставили перед собою чітку мету: знищити військовий та режимний потенціал ХАМАС. Ми робимо це системно», – сказав він.

За словами Нетаньяху, вже завершено перший «етап гальмування».

«Другий етап – атаки з повітря, що постійно продовжуються. Третій етап – розширення наземного проникнення в сектор Газа. ЦАХАЛ робить це розміреними, дуже потужними кроками, систематично просуваючись крок за кроком», – заявив прем’єр-міністр.

Паралельно армія Ізраїлю працює над стримуванням ліванського угрупування ісламізму «Хезболла» на півночі країни.

«Я знову говорю «Хезболла»: ви припуститеся помилки всього свого життя, якщо вирішите повною мірою втрутитися в кампанію. Ви отримаєте удар, який навіть не можете собі уявити», – сказав Нетаньяху.

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  • 31.10.2023 07:07
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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