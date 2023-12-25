Car to Donate для перемоги України

Команда Car to Donate займається передачею автомобілів для потреб Збройних сил України, рятувальників та медиків в Україні.

Команда Car to Donate займається передачею автомобілів для потреб Збройних сил України, рятувальників та медиків в Україні. З початку війни було організовано передачу 40 автомобілів з Іспанії, Італії, Польщі. 1 автомобіль в Україні та один із Німеччини були подаровані команді, машини вже передані. Також команда допомагає під ключ організувати купівлю, обслуговування та передачу автомобілів іншим волонтерським групам.

У тому чи іншому вигляді до нашого управління було довірено 100 000 євро (близько 4000000 грн.). Вся звітність представлена на сторінці організаторів у ФБ і містить не лише фотографії, а повну історію витрат із зазначенням вартості та чеками.

Ми вдячні всім Донатерам, Команді, Партнерам і кожному, хто витратив хоча б хвилину часу або одну гривню на спільну справу. І ми продовжуємо!

Якщо у вас є автомобіль, який ви хочете пожертвувати для порятунку життя в Україні, ми готові забезпечити весь процес під ключ:

оформлення;

перегін;

обслуговування;

звітність.

Ми гарантуємо, що автомобіль буде передано як гуманітарну допомогу з наступним звітом дарувальнику. На ваше бажання ми можемо вказати ім’я дарувальника на автомобілі та в соціальних мережах.

Якщо ви бажаєте допомогти, просто заповніть форму на сайті cartodonate.com і ми зв’яжемося з вами для уточнення деталей.

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