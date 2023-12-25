Car to Donate для перемоги України

Car to Donate для перемоги УкраїниЧитати цю новину російською мовою
Команда Car to Donate займається передачею автомобілів для потреб Збройних сил України, рятувальників та медиків в Україні.
Команда Car to Donate займається передачею автомобілів для потреб Збройних сил України, рятувальників та медиків в Україні. З початку війни було організовано передачу 40 автомобілів з Іспанії, Італії, Польщі. 1 автомобіль в Україні та один із Німеччини були подаровані команді, машини вже передані. Також команда допомагає під ключ організувати купівлю, обслуговування та передачу автомобілів іншим волонтерським групам.
У тому чи іншому вигляді до нашого управління було довірено 100 000 євро (близько 4000000 грн.). Вся звітність представлена на сторінці організаторів у ФБ і містить не лише фотографії, а повну історію витрат із зазначенням вартості та чеками.
Ми вдячні всім Донатерам, Команді, Партнерам і кожному, хто витратив хоча б хвилину часу або одну гривню на спільну справу. І ми продовжуємо!
Якщо у вас є автомобіль, який ви хочете пожертвувати для порятунку життя в Україні, ми готові забезпечити весь процес під ключ:
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оформлення;
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перегін;
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обслуговування;
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звітність.
Ми гарантуємо, що автомобіль буде передано як гуманітарну допомогу з наступним звітом дарувальнику. На ваше бажання ми можемо вказати ім’я дарувальника на автомобілі та в соціальних мережах.
Якщо ви бажаєте допомогти, просто заповніть форму на сайті cartodonate.com і ми зв’яжемося з вами для уточнення деталей.
Також допомогти проекту можна фінансово:
Источник: Власти.нет
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- 25.12.2023 12:33
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