Преміумбанкінг та його основні фішки

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Преміумбанкінг та його основні фішки
Платіжні системи Visa та MasterCard є емітентами не лише звичайних дебетових і кредитних карток, а й преміальних рахунків з платним обслуговуванням.

Платіжні системи Visa та MasterCard є емітентами не лише звичайних дебетових і кредитних карток, а й преміальних рахунків з платним обслуговуванням. Чи варто їх створювати? Щоб отримати відповідь на це питання, пропонуємо розглянути головні фішки та переваги карток в цьому матеріалі.

Переваги преміальних карток

Персональний менеджер

Більше не потрібно чекати в черзі, щоб підключитись до оператора, а також щоразу пояснювати одну й ту саму ситуацію різним менеджерам: з преміумкарткою, ви отримаєте персонального банкіра, який оперативно та якісно розв’яже будь-яку проблему. Крім цього, під час дзвінку на гарячу лінію вас перенаправлять на окрему виділену лінію з приємними консультантами та мінімальним очікуванням.

VIP-відділення

Деякі банки, як-от: Ukrsibbank ukrsibbank.com/premium-clients/, мають окремі VIP відділення для преміумклієнтів з мінімальними чергами, особливим сервісом (напої, Wi-Fi, зручні дивани) та додатковими умовами (наприклад сейфи та кімнати переговорів). Навіть якщо дістатись таких філій немає змоги, ви завжди можете отримати підвищений рівень сервісу у звичайних відділеннях та обслуговуватись там без черг.

Консьєрж-сервіс

Потрібно забрати одяг з хімчистки чи забронювати столик в ресторані? З усім цим допоможе консьєрж-сервіс — послуга від Visa та MasterCard, яка полягає в обмеженій/безлімітній кількості можливих запитів від вас та їх виконанні консьєржами. З консьєржем ви зможете не лише зекономити час та кошти, а й знайти потрібну інформацію (наприклад, дізнатись, який готель краще обрати).

Індивідуальні сейфи

Преміумклієнти також отримують можливість оренди сейфа для зберігання цінних речей. Ніхто, крім клієнта та довірених осіб, не знатиме про вміст скриньки. Банк, своєю чергою, гарантує цілісність та неушкодженість майна/документів/інших речей користувачів.

Особливі пропозиції

В залежності від обраного рахунку та умов платіжної системи-емітента картки, її держатель отримує доступ до систем знижок на бронювання готелів та авто, купівлю речей в магазинах-партнерах банку, юридичну підтримку, страхування та багато іншого.

Допомога в подорожі

Бізнес-зали Lounge Key, MasterCard Lounge та UZ Lounge стають доступними преміумклієнтам без доплат (певна кількість відвідувань на місяць або безліміт). Крім цього, держателі VIP-карток мають змогу проходити контроль в аеропортах світу набагато швидше через FastTrack. Серед інших послуг за кордоном — пакування багажу, допомога консультанта, кешбек тощо.

Варто додати, що попри платність послуги (щомісячна абонплата), користувачі мають можливість користуватись такими картками без доплат при виконанні певних умов: наприклад, при витрачанні певної суми коштів на місяць, утримання Х залишку на рахунку, досягнення визначеної суми обороту за картою тощо.

Источник: Власти.нет

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  • 26.12.2023 16:05

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