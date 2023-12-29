Легкие привычки для здоровья глаз

Легкие привычки для здоровья глазЧитати цю новину російською мовою
Нагрузка на органы зрения у современного человека увеличивается пропорционально внедрению достижений науки в профессиональную и повседневную жизнь.
Нагрузка на органы зрения у современного человека увеличивается пропорционально внедрению достижений науки в профессиональную и повседневную жизнь. Рассмотрим 5 привычек, которые нужно сформировать, чтобы не допустить преждевременного снижения остроты зрения.
Контроль общего состояния здоровья и посещение офтальмолога
На органы зрения влияет множество заболеваний. Диабет часто провоцирует катаракту, а гипертензия, повышенный уровень глюкозы и холестерина ухудшают кровоснабжение глаз. Поэтому важна привычка посещать семейного врача не реже 1 раза в год.
Появление первых симптомов болезни глаз — сигнал для записи на прием к офтальмологу. Это может быть, например, зуд или сужение поля зрения. Выберите надежную клинику с современным оборудованием для диагностики и оказания специализированной помощи. Например, эффективное лечение катаракты в Черновцах происходит быстро и безболезненно инновационными методами.
Диета для глаз
Есть ряд продуктов, которые содержат полезные вещества для здоровья органов зрения. К ним относят лютеин, цинк, омега-3 жирные кислоты, витамины A, C и E. Хорошей привычкой станет употребление таких продуктов, как:
- морковь, тыква;
- шпинат и капуста;
- морепродукты;
- жирная рыба, например тунец и лосось.
Применяйте защитные очки
Микротравмы глаз и воздействие ультрафиолетовых лучей способны сильно ухудшить зрение. На работе, во время которой могут попадать посторонние предметы в лицо, соблюдайте рекомендации по безопасности и автоматически, по привычке, используйте специальные средства.
Правильно подбирайте очки от солнца и для работы за компьютером. Маркировка UV400 — максимальная защита от длинноволновых ультрафиолетовых лучей.
Чередование нагрузок и отдыха для глаз
Соблюдайте правила работы за компьютерами:
- каждые 20 минут переводите взгляд на 20 секунд на предмет, который расположен вдали;
- через час работы делайте перерыв на 10 минут для выполнения зарядки для глаз и простых физических упражнений.
Правила нанесения макияжа
Косметика по истечении срока действия может стать опасной. Выполняйте также такие рекомендации:
- не пользуйтесь некачественной косметикой;
- не наносите надолго подводку на внутреннюю часть века;
- перед сном снимайте макияж.
Можно начать заботиться о сохранении здоровья глаз прямо с сегодняшнего дня. Это позволит наслаждаться красотой окружающего мира в течение всей жизни.
Источник: Власти.нет
- 0
- 29.12.2023 17:13
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: