Легкие привычки для здоровья глаз

Читати цю новину російською мовою
Легкие привычки для здоровья глаз
Нагрузка на органы зрения у современного человека увеличивается пропорционально внедрению достижений науки в профессиональную и повседневную жизнь.

Нагрузка на органы зрения у современного человека увеличивается пропорционально внедрению достижений науки в профессиональную и повседневную жизнь. Рассмотрим 5 привычек, которые нужно сформировать, чтобы не допустить преждевременного снижения остроты зрения.

Контроль общего состояния здоровья и посещение офтальмолога

На органы зрения влияет множество заболеваний. Диабет часто провоцирует катаракту, а гипертензия, повышенный уровень глюкозы и холестерина ухудшают кровоснабжение глаз. Поэтому важна привычка посещать семейного врача не реже 1 раза в год.

Появление первых симптомов болезни глаз — сигнал для записи на прием к офтальмологу. Это может быть, например, зуд или сужение поля зрения. Выберите надежную клинику с современным оборудованием для диагностики и оказания специализированной помощи. Например, эффективное лечение катаракты в Черновцах происходит быстро и безболезненно инновационными методами.

Диета для глаз

Есть ряд продуктов, которые содержат полезные вещества для здоровья органов зрения. К ним относят лютеин, цинк, омега-3 жирные кислоты, витамины A, C и E. Хорошей привычкой станет употребление таких продуктов, как:

  • морковь, тыква;
  • шпинат и капуста;
  • морепродукты;
  • жирная рыба, например тунец и лосось.

Применяйте защитные очки

Микротравмы глаз и воздействие ультрафиолетовых лучей способны сильно ухудшить зрение. На работе, во время которой могут попадать посторонние предметы в лицо, соблюдайте рекомендации по безопасности и автоматически, по привычке, используйте специальные средства.

Правильно подбирайте очки от солнца и для работы за компьютером. Маркировка UV400 — максимальная защита от длинноволновых ультрафиолетовых лучей.

Чередование нагрузок и отдыха для глаз

Соблюдайте правила работы за компьютерами:

  • каждые 20 минут переводите взгляд на 20 секунд на предмет, который расположен вдали;
  • через час работы делайте перерыв на 10 минут для выполнения зарядки для глаз и простых физических упражнений.

Правила нанесения макияжа

Косметика по истечении срока действия может стать опасной. Выполняйте также такие рекомендации:

  • не пользуйтесь некачественной косметикой;
  • не наносите надолго подводку на внутреннюю часть века;
  • перед сном снимайте макияж.

Можно начать заботиться о сохранении здоровья глаз прямо с сегодняшнего дня. Это позволит наслаждаться красотой окружающего мира в течение всей жизни.

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 29.12.2023 17:13

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
17:13
Легкие привычки для здоровья глаз
Україна
13:52
«Нульовий пацієнт» корупції Байдена-Бурісми в Україні Андрій Деркач зробив низку сенсаційних заяв у новому інтерв’ю американським ЗМІ
Світ
17:55
Україна «у будь-якому разі» отримає 50 млрд євро від ЄС, – МЗС Німеччини
Світ
17:42
Кім Чен Ин наказав військовим пришвидшити підготовку до війни
Україна
16:17
Під Запоріжжям росіяни розстріляли українських військовополонених
Світ
07:23
С чем носить теплый спортивный костюм мужской?
Україна
16:07
Дентальне протезування: варіанти відновлення зубів
Україна
16:05
Преміумбанкінг та його основні фішки
Світ
16:03
Французьке пиво Kronenbourg: що варто спробувати
Світ
16:00
Mazda 3 vs. Mazda 6: сравнение семейных седанов
Україна
12:33
Car to Donate для перемоги України
Україна
17:25
Почему коллекция игр онлайн казино Пин Ап заслуживает особенного внимания?
Україна
14:52
Современные технологии и возможности криоконсервации спермы: сохранение будущего
Україна
14:38
«Кияни» перемагають у чотирьох матчах УПЛ поспіль
Україна
17:49
КРАІЛ знайшла порушення в роботі пов’язаного з росією онлайн-казино Pin-UP
12:05
Глобальный рынок казино – тенденции развития отрасли и прогноз до 2028 года
Світ
11:04
Чому казино 1win так люблять гравці?
11:02
Как выбрать и обслуживать мототрактор: советы и рекомендации
Україна
10:59
«Це єдиний ключ зберегти зараз націю» – Мосійчук про мирні переговори
Світ
07:18
Суд заборонив Трампу брати участь у президентських виборах
Україна
07:11
Росіяни вночі вдарили по Харкову: є два влучання
Світ
20:07
Ежедневные прокладки: когда необходимы и из чего состоят
Світ
06:55
Росію масовано атаковано безпілотниками
Україна
15:02
Під Мелітополем партизани підірвали ворожий потяг
Україна
09:56
Минитракторы: почему спрос на них растет?

Головне

Світ
17:55
Україна «у будь-якому разі» отримає 50 млрд євро від ЄС, – МЗС Німеччини
Україна
07:11
Росіяни вночі вдарили по Харкову: є два влучання
Україна
06:52
Росіяни вдарили по Києву ракетами: горіли будинки, десятки постраждалих
Україна
05:57
Ворог вдарив ракетами по Києву: збито вісім цілей
Україна
06:53
Росіяни вночі вдарили ракетами по Харкову
Україна
06:34
Україну атакували “Шахеди”: вибухи на Хмельниччині
Україна
08:34
Крим масовано атакували безпілотники: в Джанкої лунали вибухи
Світ
10:46
Ізраїль домовився з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників
Світ
06:45
Палата представників США схвалила фінансування уряду без грошей для України
Україна
06:39
Росіяни вдарили по Одещині: є руйнування та постраждалі
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Легкие привычки для здоровья глаз
Світ
29.12.2023 17:13
ТОР
«Нульовий пацієнт» корупції Байдена-Бурісми в Україні Андрій Деркач зробив низку сенсаційних заяв у новому інтерв’ю американським ЗМІ
Україна
29.12.2023 13:52
ТОР
Україна «у будь-якому разі» отримає 50 млрд євро від ЄС, – МЗС Німеччини
Світ
28.12.2023 17:55

Популярне

ТОР
«Нульовий пацієнт» корупції Байдена-Бурісми в Україні Андрій Деркач зробив низку сенсаційних заяв у новому інтерв’ю американським ЗМІ
29.12.2023 13:52
ТОР
Кім Чен Ин наказав військовим пришвидшити підготовку до війни
28.12.2023 17:42
ТОР
Україна «у будь-якому разі» отримає 50 млрд євро від ЄС, – МЗС Німеччини
28.12.2023 17:55

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг