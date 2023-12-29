Легкие привычки для здоровья глаз

Нагрузка на органы зрения у современного человека увеличивается пропорционально внедрению достижений науки в профессиональную и повседневную жизнь.

Нагрузка на органы зрения у современного человека увеличивается пропорционально внедрению достижений науки в профессиональную и повседневную жизнь. Рассмотрим 5 привычек, которые нужно сформировать, чтобы не допустить преждевременного снижения остроты зрения.

Контроль общего состояния здоровья и посещение офтальмолога

На органы зрения влияет множество заболеваний. Диабет часто провоцирует катаракту, а гипертензия, повышенный уровень глюкозы и холестерина ухудшают кровоснабжение глаз. Поэтому важна привычка посещать семейного врача не реже 1 раза в год.

Появление первых симптомов болезни глаз — сигнал для записи на прием к офтальмологу. Это может быть, например, зуд или сужение поля зрения. Выберите надежную клинику с современным оборудованием для диагностики и оказания специализированной помощи. Например, эффективное лечение катаракты в Черновцах происходит быстро и безболезненно инновационными методами.

Диета для глаз

Есть ряд продуктов, которые содержат полезные вещества для здоровья органов зрения. К ним относят лютеин, цинк, омега-3 жирные кислоты, витамины A, C и E. Хорошей привычкой станет употребление таких продуктов, как:

морковь, тыква;

шпинат и капуста;

морепродукты;

жирная рыба, например тунец и лосось.

Применяйте защитные очки

Микротравмы глаз и воздействие ультрафиолетовых лучей способны сильно ухудшить зрение. На работе, во время которой могут попадать посторонние предметы в лицо, соблюдайте рекомендации по безопасности и автоматически, по привычке, используйте специальные средства.

Правильно подбирайте очки от солнца и для работы за компьютером. Маркировка UV400 — максимальная защита от длинноволновых ультрафиолетовых лучей.

Чередование нагрузок и отдыха для глаз

Соблюдайте правила работы за компьютерами:

каждые 20 минут переводите взгляд на 20 секунд на предмет, который расположен вдали;

через час работы делайте перерыв на 10 минут для выполнения зарядки для глаз и простых физических упражнений.

Правила нанесения макияжа

Косметика по истечении срока действия может стать опасной. Выполняйте также такие рекомендации:

не пользуйтесь некачественной косметикой;

не наносите надолго подводку на внутреннюю часть века;

перед сном снимайте макияж.

Можно начать заботиться о сохранении здоровья глаз прямо с сегодняшнего дня. Это позволит наслаждаться красотой окружающего мира в течение всей жизни.