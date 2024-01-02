Росія повторила наймасованішу атаку на Україну

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Росія повторила наймасованішу атаку на Україну
Повітряна атака Росії в ніч на 2 січня стала такою ж масованою, як і 29 грудня, зокрема й за типами озброєння, яке випустила держава-терорист.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і по кількості засобів повітряного нападу.

Результат бойової роботи, який ви бачите щодня у нашій інфографіці, дається нелегко. Він досягається завдяки наполегливій праці тисяч захисників неба усіх Сил оборони України, які без сну та відпочинку боронять країну.

Усім дякую за захист держави, за мужність і героїзм!», зазначив Олещук.

Про результати протиповітряної боротьби обіцяють розповісти найближчим часом.

  • 19
  • 02.01.2024 11:03
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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