Ізраїль домовляється з Конго про переселення мешканців сектору Газа

«Добровільне» переселення палестинців із Гази поступово стає ключовою офіційною політикою ізраїльського уряду - Ізраїль провів переговори з кількома країнами щодо їхньої потенційної абсорбції.

Про це повідомило The Times of Israel з посиланням на слова високопосадовця.

Ізраїльські ЗМІ дізналися, що коаліція прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху веде таємні контакти для прийому тисяч іммігрантів із Гази з Конго, а також з іншими країнами.

«Конго буде готове прийняти мігрантів, і ми ведемо переговори з іншими», – сказало джерело.

Минулого понеділка Нетаньяху заявив на засіданні фракції «Лікуда», що він працює над тим, щоб полегшити добровільну міграцію мешканців Гази до інших країн.

«Наша проблема полягає в тому, щоб знайти країни, які готові прийняти жителів Гази, і ми працюємо над цим», – сказав він.