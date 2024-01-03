Росія змінила стратегію масованих ракетних ударів по Україні

У ході серії ракетних атак на Україну 29 грудня та 2 січня Російська Федерація націлилася не на енергетичні об'єкти, а на оборонні підприємства.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

За даними розвідслужби, у цих двох інцидентах військові РФ використали значну частину своїх запасів повітряно-базованих ракет, накопичених за попередні місяці.

Згідно зі звітами британських експертів, атаки, ймовірно, були спрямовані переважно на оборонні промислові об’єкти України, а не на її енергетичну інфраструктуру. Це свідчить про перегляд стратегії з боку Росії.

Західні аналітики наголошують, що тактика РФ, ймовірно, пов’язана із визнанням важливості удару по оборонному промислу України, що може вказувати на готовність до тривалої війни.