Українська ППО вперше збила реактивний “Шахед”

Українська протиповітряна оборона збила перший ударний дрон "Shahed-238" з китайським реактивним двигуном.

Про це повідомив військовий експерт в області зв’язку Сергій Флеші.

«Долетів до середини країни. Ішов зі швидкістю понад 500 км/год. Не думав, що вони так швидко з’являться в нас. Нещодавно його Іран вперше показав на виставці», – додав він.

Експерт зазначає, що на реактивному двигуні такі безпілотники можуть літати по всій країні. Крім того, вони долітатимуть до України швидше, можуть маневрувати.

Водночас Флеш зазначає, що на цих дронах немає ніякої «суперзброї» – звичайний заряд та навігація. Швидкість БПЛА висока – протиповітряна оборона відпрацьовує, однак мобільні групи треба озброїти ПЗРК типу «Оса», «Игла» або «Стінгер», оскільки «зенітки» не зіб’ють.

«Українці мають знати, що, окрім звуку мопеда в небі, тепер є звук літака. Приємна новина в тому, що ми його збили», – додав Флеш.