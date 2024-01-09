Білий дім обговорив із оборонною індустрією США інноваційну зброю для України — ЗМІ

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Білий дім обговорив із оборонною індустрією США інноваційну зброю для України — ЗМІ
У понеділок представники кількох провідних американських оборонних компаній провели зустріч із співробітниками Адміністрації президента США, щоб обговорити виробництво зброї для України.

Про це повідомило Reuters.

Неназвані чиновники Білого дому повідомили ЗМІ, що у зустрічі взяли участь близько десяти керівників компаній, які представляють американський військово-промисловий комплекс.

За даними Bloomberg, серед учасників були менеджери компаній Palantir Technologies та Anduril Industries (зокрема спеціалізуються на оборонних комп’ютерних системах), Fortem (займається боротьбою з дронами) та Skydio (виготовляє дрони).

Агентство уточнює з посиланням на представників адміністрації президента США Джо Байдена, що учасники зустрічі обговорювали, як Вашингтон може надати Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, йшлося про технології розмінування, безпілотників і системи для боротьби з російськими дронами.

Reuters додає, що Білий дім намагається розширити доступ України до найсучасніших американських технологій.

При цьому американські чиновники сказали Bloomberg, що компанії, представлені на зустрічі, вже працюють з українським урядом.

  • 12
  • 09.01.2024 07:23
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