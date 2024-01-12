Кім Чен Ин міг завалити Путіна снарядами

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Кім Чен Ин міг завалити Путіна снарядами
Північна Корея могла поставити Росії значно більше снарядів, ніж очікувалося.

Міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік в інтерв’ю агентству Yonhap заявив, що на кінець грудня Північна Корея поставила Росії близько 5 000 контейнерів зі зброєю, які могли містити 2,3 млн. снарядів калібру 152 мм.

У листопаді Bloomberg із посиланням на розвідку Південної Кореї повідомляв, що КНДР відправила до Росії 1 млн снарядів.

Ці постачання мають важливе значення. За даними Journal of American College of Surgeons, близько 70% бойових втрат української армії пов’язані з артилерійськими ударами.

Також, за словами Сін Вон Сіка, КНДР має намір розширити військову співпрацю з Росією, відправивши нові типи тактичних керованих ракет з дальністю до 180 км.

Південна Корея була серед головних спонсорів літнього контрнаступу України. Старший співробітник Foreign Policy Research Institute Роб Лі розповів, що літній контрнаступ України став можливим лише завдяки Південній Кореї. Перед наступом країна поставила снарядів більше за Євросоюз. Минулого року газета WSJ повідомляла, що Південна Корея лише за 41 день таємно поставила понад 300 тисяч 155 мм снарядів.

Це дозволило Україні влітку запускати по 7000 снарядів на день, причому Росія лише 5000. На початку року ситуація змінилася – Росія випускала 10000, а Україна – 2000. Можливо, різниця змушує посилювати мобілізаційні заходи.

Південна та Північна Кореї володіють одними з найбільших арсеналів у світі та продовжують виробництво.

Європа минулого року не змогла поставити Україні обіцяний мільйон снарядів. Також різко зростають ціни на боєприпаси для української армії. З лютого 2022 року вони збільшилися приблизно в 5–10 разів, повідомив начальник штабу Збройних сил Швеції Мікаель Клаессон.

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  • 12.01.2024 07:19
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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