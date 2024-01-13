США завдали нового удару по об’єктах хуситів на території Ємену

Арабські ЗМІ повідомляють, що сильні вибухи пролунали у столиці Ємену Сані та місті Ходейда.

У Пентагоні уточнили, що метою стала станція радіолокації. Удар був здійснений крилатими ракетами Tomahawk і є продовженням попередніх атак, завданих 12 січня, з метою послабити здатність хуситів атакувати морські судна.

Байден попередив про подальші удари, якщо напади на вантажні кораблі у Червоному морі не припиняться. Наразі Білий дім вивчає можливість включити хуситів до списку «іноземних терористичних організацій».