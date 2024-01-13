США завдали нового удару по об’єктах хуситів на території Ємену

США завдали нового удару по об’єктах хуситів на території ЄменуЧитати цю новину російською мовою
Арабські ЗМІ повідомляють, що сильні вибухи пролунали у столиці Ємену Сані та місті Ходейда.
У Пентагоні уточнили, що метою стала станція радіолокації. Удар був здійснений крилатими ракетами Tomahawk і є продовженням попередніх атак, завданих 12 січня, з метою послабити здатність хуситів атакувати морські судна.
Байден попередив про подальші удари, якщо напади на вантажні кораблі у Червоному морі не припиняться. Наразі Білий дім вивчає можливість включити хуситів до списку «іноземних терористичних організацій».
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- 13.01.2024 09:04
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