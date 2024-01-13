США завдали нового удару по об’єктах хуситів на території Ємену

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США завдали нового удару по об’єктах хуситів на території Ємену
Арабські ЗМІ повідомляють, що сильні вибухи пролунали у столиці Ємену Сані та місті Ходейда.

У Пентагоні уточнили, що метою стала станція радіолокації. Удар був здійснений крилатими ракетами Tomahawk і є продовженням попередніх атак, завданих 12 січня, з метою послабити здатність хуситів атакувати морські судна.

Байден попередив про подальші удари, якщо напади на вантажні кораблі у Червоному морі не припиняться. Наразі Білий дім вивчає можливість включити хуситів до списку «іноземних терористичних організацій».

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  • 13.01.2024 09:04
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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