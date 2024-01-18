США завдали нових ударів по об’єктах хуситів в Ємені

США завдали нових ударів по об’єктах хуситів в ЄменіЧитати цю новину російською мовою
США завдали нового удару по об'єктах хуситів в Ємені на тлі постійних нападів угруповання на міжнародні судна в цьому регіоні.
Про це повідомило ABCNews.
США нанесли удар після того, як в середу безпілотник з контрольованої хуситами території Ємену в Аденській затоці влучив в судно Genco Picardy.
Genco Picardy – суховантаж під прапором Маршаллових островів, що належить і експлуатується США.
Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Суховантаж залишається придатним до плавання, хоча і зазнав певних пошкоджень.
Згодом Центральне командування ЗС США підтвердило удари по ракетних установках хуситів в Ємені.
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- 18.01.2024 05:58
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