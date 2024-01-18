США завдали нових ударів по об’єктах хуситів в Ємені

США завдали нового удару по об'єктах хуситів в Ємені на тлі постійних нападів угруповання на міжнародні судна в цьому регіоні.

Про це повідомило ABCNews.

США нанесли удар після того, як в середу безпілотник з контрольованої хуситами території Ємену в Аденській затоці влучив в судно Genco Picardy.

Genco Picardy – суховантаж під прапором Маршаллових островів, що належить і експлуатується США.

Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Суховантаж залишається придатним до плавання, хоча і зазнав певних пошкоджень.

Згодом Центральне командування ЗС США підтвердило удари по ракетних установках хуситів в Ємені.