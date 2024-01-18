Велика Британія закликала готуватися до війни з Росією, Китаєм та Іраном через 5 років

Великій Британії та її союзникам слід готуватися до глобальної війни з Росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, яка може розпочатися через 5 років.

Про це заявив глава міноборони королівства Грант Шеппс.

За його словами, настав час, коли «всі демократичні країни світу» мають збільшити витрати на оборону перед новими загрозами. «Епоха мирних дивідендів закінчилася. Через п’ять років ми можемо зіткнутися з кількома театрами бойових дій за участю Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї», – попередив Шеппс.

Він зазначив, що за роки після закінчення холодної війни Росія стала «войовничою авторитарною державою». За словами Шеппса, у 2014 році президенту Володимиру Путіну «зійшла з рук» анексія Криму, тому через вісім років він зважився на повномасштабне вторгнення в Україну і тепер намагається поглинути цю країну.

Шеппс додав, що Великобританія вже почала готуватися до глобальної війни: 2024 року уряд вперше витратить на оборону 50 млрд фунтів стерлінгів, також він планує в майбутньому довести рівень витрат на ці цілі до 2,5% ВВП.