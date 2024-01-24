Елітний спецпідрозділ Нацгвардії України “Омега”: як відбирають та готують бійців

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Елітний спецпідрозділ Нацгвардії України “Омега”: як відбирають та готують бійців
Нацгвардія України приховує свою елітну силу в тіні, але їх унікальні операції стануть частиною світової історії.

Спецпризначенці, відомі як “Омега”, є тією невидимою силою, яка руйнує ворога вглибині тилу, вибухає мости та завжди першою прокладає шлях для перемоги.

Генерал-майор Павло Яцюк, начальник Центру спеціального призначення “Омега” Національної гвардії України, розкриває вражаючі деталі підготовки та операцій спецпризначенців. За його словами, відбір до цього підрозділу є найсуворішим, а підготовка включає в себе високотехнологічні методи та вправи, що перевершують стандартні вимоги.

“Спецпризначенці “Омега” стають не лише воїнами, але й вишколеними стратегами та майстрами тактики. Вони виконують завдання в умовах найвищого ризику та демонструють безпрецедентний професіоналізм”, – підкреслив генерал-майор.

Ці спецпризначенці відіграють ключову роль у російсько-українській війні, прокладаючи шлях для перемоги та захищаючи національну безпеку України.

Робота цього підрозділу визнається як один із найефективніших елементів оборонної системи країни, вдосконалюючи свою майстерність і підвищуючи стандарти військової еліти.

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  • 132
  • 24.01.2024 22:09
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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