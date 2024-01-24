Елітний спецпідрозділ Нацгвардії України “Омега”: як відбирають та готують бійців

Елітний спецпідрозділ Нацгвардії України “Омега”: як відбирають та готують бійцівЧитати цю новину російською мовою
Нацгвардія України приховує свою елітну силу в тіні, але їх унікальні операції стануть частиною світової історії.
Спецпризначенці, відомі як “Омега”, є тією невидимою силою, яка руйнує ворога вглибині тилу, вибухає мости та завжди першою прокладає шлях для перемоги.
Генерал-майор Павло Яцюк, начальник Центру спеціального призначення “Омега” Національної гвардії України, розкриває вражаючі деталі підготовки та операцій спецпризначенців. За його словами, відбір до цього підрозділу є найсуворішим, а підготовка включає в себе високотехнологічні методи та вправи, що перевершують стандартні вимоги.
“Спецпризначенці “Омега” стають не лише воїнами, але й вишколеними стратегами та майстрами тактики. Вони виконують завдання в умовах найвищого ризику та демонструють безпрецедентний професіоналізм”, – підкреслив генерал-майор.
Ці спецпризначенці відіграють ключову роль у російсько-українській війні, прокладаючи шлях для перемоги та захищаючи національну безпеку України.
Робота цього підрозділу визнається як один із найефективніших елементів оборонної системи країни, вдосконалюючи свою майстерність і підвищуючи стандарти військової еліти.
Відчуваєш себе сильним? Готуйся з кращими!
Долучайся до Центру спеціального призначення «Омега» заповнивши анкету за посиланням
Долучайтеся до інтернет-ресурсів Центру СП “ОМЕГА”, а саме:
Сторінка Фейсбук https://www.facebook.com/CentromegaNGU/
Сторінка Інстаграм https://www.instagram.com/soc_ngu_omega/
Сторінка ТікТок https://www.tiktok.com/@soc_ngu_omega
Сторінка YouTube https://www.youtube.com/@Centr_omega_NGU
Офіційний телеграм-канал https://t.me/Centr_omega_NGU
Наша мета – створити потужні ресурси, які дозволять інформаційно підвищувати статус Загонів та Цетру вцілому!
- 132
- 24.01.2024 22:09
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: